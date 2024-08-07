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藍白律師嘆對手人身攻擊　2圖酸爆民進黨的分權制衡讓人「景仰」

▲藍白陣營的律師葉慶元出席憲法法庭言詞辯論，希望大法官能做出正確的判斷。（圖／葉慶元臉書）
▲藍白陣營的律師葉慶元出席憲法法庭言詞辯論，希望大法官能做出正確的判斷。（圖／葉慶元臉書）

記者林詠青／台北報導

憲法法庭昨召開國會改革法案言詞辯論庭，藍白陣營的律師葉慶元開庭後有感而發表示，誠心希望「這不要只是走個過場」。他並貼出2張圖卡分析「民進黨的分權制衡」大酸，對民進黨的景仰「有如滔滔江水連綿不絕」。

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藍白陣營律師葉慶元指出，昨天是他第二次到憲法法庭參與憲法訴訟，大法官提問很多都具有深度，但也有些是對法律的誤會，希望經過言詞辯論後能夠釐清。不過，葉慶元也質疑對造訴訟代理人發言充滿人身攻擊，「難道點名批判對方的訴訟代理人或立法委員，都會顯得自己比較高尚嗎？」

他更貼出「總統 vs. 立法院」以及「立法院 vs. 行政院」的分權制衡對照圖卡指出，民進黨認為總統有權決定國家大政方針、任命行政院院長、到立院發表國情報告以及任命大法官、考委與監委，但立法院卻無權過問，而是「有義務聽取總統國情報告且不准提問」、「有義務通過人事案，不准嚴格審查」。立法院有質詢權、調查權、文件調閱權及人事同意權，但行政院官員可以反嗆、被調查的人可以拒絕出席跟說謊、機關跟被提名人都可以不給資料。

葉慶元於是大酸民進黨的分權制衡觀讓人「景仰」、「有如滔滔江水連綿不絕！」他並強調，立法院職權行使法的爭議，關係到我國國會能不能有效監督制衡行政權。「希望大法官能夠秉諸憲法守護者的立場，作出正確的判斷。」

▲律師葉慶元貼出圖卡分析民進黨的分權制衡觀。（圖／葉慶元臉書）
▲律師葉慶元貼出圖卡分析民進黨的分權制衡觀。（圖／葉慶元臉書）

 

▲律師葉慶元貼出圖卡分析民進黨的分權制衡觀。（圖／葉慶元臉書）
▲律師葉慶元貼出圖卡分析民進黨的分權制衡觀。（圖／葉慶元臉書）

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