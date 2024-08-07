無薪父親節！我國漁船移工被迫無薪工作15個月　10名漁工現身說法

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根據統計，10名移工總共被積欠80,850美元（約新台幣258萬元）薪資，每名漁工的每個月薪資也才約新台幣17,248元，然而卻連一分錢都沒拿到。這些漁工在惡劣的條件下被困在海上15個月，他們的身份證件被沒收，全程行蹤被欺騙，而且即使在返回台灣後，也沒有獲得十位漁工估計總共至少80,850美元的基本工作工資。工人們反而被告知，他們必須再次返回海上並執行其他的工作，才能獲得已完成工作的報酬。
另一名漁工Untung面帶悲傷地說：「當船停靠在薩摩亞時，我請求仲介支付我一個月的工資。但是，她說不行。當時我急需錢，我媽媽生病了，後來過世了。我無能為力，我真的對這些人失去了信任。」
銪富漁船遠洋漁工表示，「我們還沒有收到全額付款，而仲介不斷改變到底我們何時會收到錢的規則。他們試圖以分期付款的方式向我們支付少於我們應得的款項。我們說不！我們在船上完成所有的工作全力以赴，我們要拿回全額工資。」
漁業署毫無作為！移工團體呼籲政府不要再漠視
此前遠洋漁工及盟友曾致函給行政院農業部漁業署，要求賠償，其中包括拖欠的工資和罰款。然而漁業署的回應態度始終消極，直到聽聞要辦記者會，才在日前回函表示會幫忙移工追討，不過是否落實仍是未知數。
新事社會服務中心李正新社工督導說，「移工最常遇到的勞僱問題就是薪資，例如巧立名目苛刻或不按時給薪，雇主最常見的拖欠手段是偽善地強制性儲蓄，漁船業者會跟工人說先幫你存著薪水，等到漁船靠港後才給薪。政府對此問題的處理方式，往往都是柔性勸導，很少真的開罰，即便取締牌照，漁船業者也能找到方法換牌照再繼續營業，此做法根本難以避免漁船業者再犯。」他進一步說明，移工在申訴過程中的處境更加艱難。「申訴時間往往需要費時好幾個月，這些受害家庭為了等到薪資和申訴結果，往往需要借錢週轉，才能養活家庭，導致至少十個家庭孩童錯過求學的機會，因此強烈建議政府除了取締漁船牌照，也應賠償受害者家庭，協助被害人保障該有的權益。」
桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達指出，「很難想像台灣還有這麼無恥的事在發生！僱主最該被究責，而漁業署並未真正落實、貫徹由僱主直接付薪給漁工，恐怕也是讓這種情況繼續存在的重要原因之一。遠洋漁業多項嚴重強迫勞動問題，並未真正消失，漁業署卻依然准許僱主經由仲介轉匯薪資；更有甚者，至今許多遠洋漁業的薪資，實際上都是由仲介公司先行墊付，之後才由僱主償還的，等於仲介在經營生意的同時，還要同時負擔旗下所有漁工至少三個月的薪資，並協助支付。這種完全不合理的現象，必須立刻停止。」
長期為外籍移工發聲的立法委員洪申翰表示：「這次發生遠洋漁工薪資遭拖欠15個月的事，辦公室在得知消息後也請漁業署積極處理。漁業署在7月22日例行的檢查中，已發現嚴重積欠薪資的狀況，也在8月2日正式發函要求船主盡速處理積欠薪資與改善漁船安全與衛生狀況。對於船主已涉及違法的狀況，也要求漁業署該開罰就開罰，應積極介入輔導就應立即給予輔導。」
海上沒有Wi-Fi！外籍漁工生活形同奴隸
「銪富」號十位漁工的案例，是台灣漁業在強迫勞動狀況下發展一個明顯例子。外籍漁工主要來自印尼，他們的工作條件十分惡劣，經常在海上工作十個月或更長時間，與家人或外界沒有聯繫。這些漁工捕獲的鮪魚供應給世界各地的主要品牌，最終出現在世界各地的餐桌上，並為台灣提供大量的經濟貢獻。然而當工人的家庭出現緊急危難，例如生病沒錢看醫生、出意外沒錢辦喪禮或小孩出意外，因為缺乏Wi-Fi，工人們完全無法知情，也沒辦法幫助家人。
立法委員沈伯洋也說：「此次發生的銪富漁船勞動剝削案，就凸顯出幾個問題。其中一個便是遠洋漁工欠缺有效的聯繫管道，包含與家人聯繫的權利，漁業署應盡力促成所有在台灣遠洋漁船上工作的船員保證使用Wi-Fi的權利，並建立有效的申訴機制，確保漁工及時得到補救。」
台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，曾深入調查和推動漁船裝設Wi-Fi，發現1180艘漁船中，僅有81艘漁船有裝設Wi-Fi，比例甚至不到10％。「而且有些漁船業者雖然裝了Wi-Fi，但業者用各種理由不讓外籍移工使用，只有船主或少數幹部能用，完全不把移工當人看。」
全球勞工正義副主任Valery Alzaga說：「台灣的外籍漁工要求在所有遠洋漁船上安裝可靠安全的Wi-Fi，以便他們能夠與工會聯繫、以便他們能夠確認工資、申訴虐待行為，並確保他們的勞工和人權獲得保障，並在問題發生之前就獲得解決，而不要只是補救。」
新事社會服務中心李正新社工督導強調，這十名漁工正處於債務問題和無薪父親節的窘境。「這實在令人憤怒。沒有人希望自己餐桌上的鮪魚海鮮，是由一群遭受強迫勞動和債務拘束的外籍漁工所捕來的。這些漁工面對難以言喻的虐待風險，因為他們在海上被隔離數月，沒有工資，也沒有與陸地上的人任何聯繫。當權者——政府、海鮮品牌商和漁業產業——可以解決這個問題，但他們卻從漁工的孤立和剝削中獲利。」