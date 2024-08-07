台灣拳擊女將陳念琴勇奪巴黎奧運銅牌 賴清德致電申賀
拳擊選手陳念琴台灣時間今（7）日清晨在巴黎奧運女子66公斤組沉量級獲得銅牌，也是我國拳擊賽事項目進帳的第2面獎牌，總統賴清德得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。
記者林則澄／台北報導
教育部體育署表示，現今台灣拳壇「四金釵」當中，陳念琴3度挑戰奧運。體育署長鄭世忠恭喜她除挺過艱難癌症療程，並且迅速重拾奧運拳擊擂台出拳的契機，相信以她的自信樂觀與專業紮實的根基，未來一定可以更上一層樓，再次驗證生命的奇蹟。
體育署提到，陳念琴在巴黎奧運首戰擊敗多明尼加選手，16強力退巴西選手，8強戰遭遇烏茲別克選手，順勢過關，闖進準決賽確定進帳獎牌，也已締造個人的奧運最佳成績。
體育署指出，巴黎奧運女子66公斤級4強戰，是將擂台搬進知名的紅土聖地、法國網球公開賽羅蘭加洛斯中央球場，帶給數萬名拳迷截然不同觀賽氛圍。
體育署表示，陳念琴在準決賽對壘大會第二種子、中國大陸名將楊柳，兩人去年在杭州亞運4強戰交手，當時陳念琴是以比分2比3惜敗，今日兩人再次聚首，第一回合雙方攻勢凌厲，陳念琴攻守俱佳暫居上風，但在第二回合楊柳反撲戰況膠著，進入關鍵的第三回合兩人互不相讓，陳念琴幾次攻勢均被對方閃躲，最終以比分1比4落敗，無緣挺進金牌戰。
陳念琴在賽後表示，很可惜無法再突破，但已盡力打出台灣精神，感謝團隊支持，才有辦法一路堅持走到這裡。
我國代表團截至目前在巴黎奧運累積獲得1金4銅，拳擊代表隊後續還有林郁婷出戰女子57公斤組羽量級準決賽力拚佳績。