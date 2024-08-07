主持人阿嬌為愛傻了「被迫捐卵給小姑」！結婚收到4400元紅包羞辱
擔任《台灣尚青》主持人而走紅的家阿嬌（謝雅琳），形象總是正能量又活潑開朗，其實曾歷經第一任婚姻的低潮，2008年再婚小8歲老公「小劉」重拾幸福，她今（7）日發文坦言，在第一段婚姻時，她被勸說捐卵給前夫的姊姊，結婚時夫家四個姊妹還共同包了一包4400的紅包羞辱，讓她傻眼。
記者林奕如／綜合報導
阿嬌透露，第一段婚姻說來有點殘酷，大概是因為她想逃離原生家庭父親外遇時的傷心，於是急於結婚，前夫是她畢業後上台北遇到的唱片公司宣傳部主管，交往的階段就發現不適合，也曾經一度不想結婚了，但是後來又被他的死皮賴臉給感動。
訂婚之後的某天下午，前夫的兩個姊姊到了她的租屋處，「希望我可以捐卵給她們家最小的妹妹（前夫最小的姊姊），覺得我的年紀適合又長得漂漂亮亮的，應該是她們要的人選。」28歲的那一年，阿嬌在台大醫院取出了32顆卵子，取卵前的每一天她都要自己打排卵針，右邊的屁股打硬了瘀青了就換左邊，就這樣打針打了一個月，不過最後因為前小姑身體問題，所以無法著床失敗了。
阿嬌嫁入夫家後，沒想到前夫的姊姊們，在捐卵之後對她極度的不友善，結婚時老公的四個姊妹還共同包了一包4400的紅包，「或許他的姐妹們，是以為我覬覦他們正要分家的房產，所以我才答應捐出卵子，其實當初捐卵也是她們主動找我的，並不是我自告奮勇想捐的。」她覺得當時的自己傻到無藥醫，只是因為愛情，就懵懂無知的做了這件傻事。