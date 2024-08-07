「期待今天比昨天更好！」　楊懿珊：台美關係最好時刻還未到

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對於楊懿珊日前率領民進黨外交培力訪團結束10天訪美行程，楊懿珊表示，這次去華府的伴手禮也是清一色原民禮品，她覺得原民文化能為台灣做很好外交工作，這次到華府，很高興看到很多優秀、新一輩政治工作者，他們語言能力和應答準備上，讓美方拜會的智庫、國會、甚至是民間友人，都對於他們的表現感到非常高興。
楊懿珊提到，這次交流過程，美方樂見台灣有更多年輕人去美國，直接去了解台美關係進展及如何進一步推動，團員很多立委助理、第一線的議員，他們表示學習到很多，與出發前有很大差異，因此這是很有意義的營隊，會持續辦下去。
楊懿珊指出，美國對於台灣跨黨派支持，也在華府感受強烈和深刻，這是得來不易的外交成就，也能看到美國對台灣外交官的努力給予很高肯定，這次成果豐富，除了內容談話外，出發前也說是台灣年輕人要到世界交朋友，以他們的工作表現，未來若他們有心投入外交工作，或在政治工作展現多元面向，將會是以寬廣視野制定法案、推動政府政策合作。
楊懿珊表示，台美關係現在是歷史上很好的時刻，但最好的時刻還沒有到，全體國人及投入外交領域上的人，應持續往前推進，一起團結把台灣國際能見度、參與進一步推進。她說，要將地緣政治上的挑戰一步步解決，這需要集體行動，希望更多有志於外交工作夥伴努力，而文化也是好的外交途徑，除了政治面，在文化層次也希望可以有更多能見度，「珍珠奶茶當然很重要，但我們應該有更多元素能提供給國際社會」。
對於總統新任命時程，楊懿珊提到，都期待今天要比昨天更好，這是一定的期許，沒有政治上的意涵，她昨天才知道總統令下來，還有一些人事程序要走，她不太清楚接下來的人事程序，應該是配合所有作業。
至於如何與駐美代表分進合擊？楊懿珊回應，大使就是最高的領導，一定配合大使的指揮。