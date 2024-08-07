Google反壟斷敗訴！恐拖累蘋果丟200億美元生意
搜尋引擎巨頭Google於5日遭美國法院裁定違反反壟斷法，此舉恐使蘋果與Google之間，利潤豐厚的交易受到威脅，這當中可能恐危及蘋果200億美元的大單。
記者鄭妤安/台北報導
美國法官表示，Google控制著大約90%的線上搜尋市場以及95%的智慧型手機市場，並指出，Google在2021年支付了263億美元以維持搜尋引擎主導地位，以鞏固公司權力的方式削弱網路搜尋領域的競爭，違反了法律。母公司Alphabet將對此裁決提出上訴，若最後仍判定有罪，法院恐下令禁止Google付費成為預設搜尋引擎，甚至可能要求Alphabet分拆事業。
摩丹士利分析師表示，Google每年向蘋果支付200億美元，以成為蘋果設備上的預設搜尋引擎，此金額相當於蘋果Safari瀏覽器搜索廣告收入的36％，他估計，若兩者間的交易取消，蘋果的利潤可能會下降4至6%。
Evercore ISI分析師認為，現在最有可能的結果是法官禁止Google付費成為預設的搜尋引擎，或是諸如像蘋果這類的公司角色，要主動提示用戶可自行根據意願選擇搜尋引擎。
外媒《Fox Business》表示，如果終止與Google的合作，蘋果將有多種選擇，包括微軟的搜尋引擎Bing等作為替代，或可能推出由OpenAI提供支援的新產品。分析師一致認為，這項裁決將加速蘋果邁向人工智慧驅動的搜尋服務。