登入生物辨識、雙重驗證提升資安守護 這個APP把關帳戶安全
在這個詐騙、冒用事件橫行的社會，除了個人反詐安全意識需不斷提高外，其實也能可以透過一些被動安全功能的協助，來守護個人帳戶，讓使用數位金融更安心踏實。像是國泰世華CUBE App，就是台灣金融業先行使用FIDO進行登入的先驅，提供用戶更快速、安全的生物辨識驗證登入方式，為數位金融的安全防護更上一層樓。
生活中心/綜合報導
登入使用生物辨識驗證除了便利快速，在保持高強度防護時，還可避免網銀代號密碼被竊取的可能性。而設定登入兩步驟驗證，是在遇到陌生裝置登入時，會啟動第二道OTP驗證，加強身分確認，成為帳戶堅實的登入守門員。若以常用裝置登入個人帳號時則不會啟動。
除了登入安全防護外，國泰世華CUBE App在交易安全也進行層層把關。假如不小心將信用卡遺失，或是一時忘記卡片放在哪裡的時候完全不用慌張，透過CUBE App即可一鍵啟用卡片安全鎖功能，限制所有消費。平時也可依照使用狀況彈性調整，比如鎖定限制深夜時段、國外交易…等，避免在無法時刻注意的時間內防止盜用。另外，使用帳戶交易時還有人臉辨識驗證，一個ID僅能註冊一張人臉，且經行員比對確保本人，安全強度高。像是日常的非約定轉帳，都可透過人臉辨識驗證，確保每筆交易是由本人操作。
App要活用，即時通知會是超級小幫手，無論是信用卡消費、帳戶交易轉帳、ATM提款、手機無卡提款….等，都可以即時透過CUBE App通知，或者是綁定國泰世華LINE好友，量身設定你的個人化通知。數位金融安全自己掌握，國泰世華CUBE App和你一起守護。
本文係由國泰世華銀行邀約
謹慎理財 信用無價
信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依國泰世華信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。
預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依國泰世華網站公告。