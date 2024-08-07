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空英教室創辦人彭蒙惠離世！教英文70年的一生　台灣是她溫暖的家

▲空中英語教室創辦人彭蒙惠，致力台灣英語教育已逾70年，今（7）日凌晨傳出逝世，享耆壽98歲。（圖／空中英語教室提供）
▲空中英語教室創辦人彭蒙惠，致力台灣英語教育已逾70年，今（7）日凌晨傳出逝世，享耆壽98歲。（圖／空中英語教室提供）

記者劉彦誼／綜合報導

今（7）日凌晨空中英語教室創辦人彭蒙惠逝世，享耆壽98歲，前兩日剛過完98歲大壽的她，致力台灣英語教育已逾70年，自1962年創辦《空中英語教室》廣播教學，至今中小學生人手還是擁有一本《空英》雜誌，彭蒙惠被稱為「2300萬台灣人的英語老師」，無疑是台灣英語教育的重要推手，也是台灣學英文的第一指標！

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所有台灣民眾在學習英語時對這句話一定不陌生：「Let’s talk in English.」（一起來說英語吧！）強而有力的《空英》標語，雖只是短短一句話，卻為無數人開啟學習英語之路。

▲彭蒙惠被稱為「2300萬人的英語老師」，是台灣英語教育的重要推手。（圖／國家文化記憶庫提供）
▲彭蒙惠被稱為「2300萬人的英語老師」，是台灣英語教育的重要推手。（圖／國家文化記憶庫提供）
走出舒適圈來台宣教！彭蒙惠助台人學英語

彭蒙惠老師1926年出生於美國西雅圖，12歲時決志到中國傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，從故鄉西雅圖遠行上海，當時正是國共內戰最激烈的時刻，彭蒙惠輾轉撤退至多個城市，最終於1951年選擇踏上台灣這座汪洋中的美麗島嶼，在這片土地上自由宣教。

來台後，彭蒙惠義無反顧選擇當時沒有人想去、極缺宣教士的花蓮，她發現當時台灣家家戶戶都有收音機，於是想到用媒體來傳福音，同時她也看到台灣人對於「英語」的需求，當時二戰後，很多美國顧問團、國際團來幫助台灣，但台灣人因語言不通無法和國際人士溝通，彭蒙惠因此決心開始推廣英語教育，協助台灣社會與國際接軌。

▲彭蒙惠捨棄舒適生活，至台灣花蓮傳教。（圖／空中英語教室提供）
▲彭蒙惠捨棄舒適生活，至台灣花蓮傳教，看到台灣人對於「英語」教學的需求。（圖／空中英語教室提供）
創立《空英》雜誌！成為國人學習英文的第一指標

「到底什麼方法可以最快地讓更多人聽到基督信仰、學習英語？」當時台灣最主流的媒體為廣播，1958年，為了方便來賓參與廣播節目錄製，彭蒙惠搬遷至交通較為方便的台中，而後又遷至台北。

1962年，為提升台灣人的英語程度能進入國際化社會，復興電台委託彭蒙惠製作英語教學節目，《空英》廣播在此時創立，節目一開播即造成轟動，民眾紛紛要求提供講義，於是「空中英語教室」從單張雙面印刷，一份一元的講義，到1974年彩色雜誌出版，彭蒙惠也陸續推出不同英語程度的雜誌，成為華人世界英語教育的必讀教材。

▲彭蒙惠推出不同程度的雜誌，成為國人英語教育必讀教材。（圖／空中英語教室提供）
▲彭蒙惠推出不同程度的雜誌，成為國人英語教育必讀教材。（圖／空中英語教室提供）
目前《空英》雜誌社共出版三刊物，每月固定發行，分別為：

📍《大家說英語》以初級英語對話為主、文章為輔，配合季節、假期與最新話題，以短文方式做為課文。

📍《空中英語教室》以中／高級文章為主、對話為輔，收錄世界最新時尚資訊、熱點話題、人物故事、社會現象做為課文。

📍《彭蒙惠英語》以專業及文章為主，深入探討國際時事與社會新知。

民眾對彭蒙惠老師過世的消息感到不捨，紛紛留言「謝謝妳，我的英文老師」、「空中英語是我求學時期的良伴」、「彭蒙惠老師RIP，謝謝妳對台灣英語的貢獻」，也有許多網友表示「自己中學時期就是因為《空英》，從此喜歡上學習英語」、「《空英》影響了全台千萬個學生，台灣人學英語一定優先選擇它！」

▲目前《空英》雜誌社共出版《大家說英語》、《空中英語教室》及《彭蒙惠英語》三刊物。（圖／翻攝自空中英語教室官網）
▲目前《空英》雜誌社共出版《大家說英語》、《空中英語教室》及《彭蒙惠英語》三刊物。（圖／翻攝自空中英語教室官網）
稱霸台灣英語教育！彭蒙惠獲中華民國國籍

過去網路不發達的年代，《空英》是台灣人唯一可以仰賴的英語教材，而且是「有聲教材」先鋒，對於當時只能用紙本字典的民眾，《空英》雜誌與廣播幫助大家整理單字及片語，並以有趣的文章帶領學生認識英語，使得空中英語稱霸台灣英語教學界，網路興起後也透過多媒體工具讓民眾學習，至今仍是英語雜誌龍頭。

彭蒙惠的貢獻曾獲得無數獎項，包括中華民國總統府頒綬景星勳章、美國NRB國際傑出成就獎、中華民國婦聯會婦女卓越貢獻獎等，去（2023）年6月她正式取得中華民國國籍，成為「正港台灣人」，前總統蔡英文親手將護照交給她，並於社群軟體寫下：「我和彭蒙惠老師是認識多年的好友，很開心今天能帶給她這本台灣護照。如同她所說：『心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家』。彭蒙惠老師，從今以後，台灣就是你的家。」

彭蒙惠一生致力推廣英語教育，《空英》的創立讓台灣民眾「願意學英語」且「喜歡上英語」，她的奉獻感動並鼓舞許多人，是台灣人「永遠的英語老師」。

▲彭蒙惠正式取得中華民國國籍，前總統蔡英文親手將護照交給她。（圖／翻攝自FB）
▲彭蒙惠正式取得中華民國國籍，前總統蔡英文親手將護照交給她。（圖／翻攝自蔡英文FB）

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