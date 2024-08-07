空英教室創辦人彭蒙惠離世！教英文70年的一生　台灣是她溫暖的家

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走出舒適圈來台宣教！彭蒙惠助台人學英語
彭蒙惠老師1926年出生於美國西雅圖，12歲時決志到中國傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，從故鄉西雅圖遠行上海，當時正是國共內戰最激烈的時刻，彭蒙惠輾轉撤退至多個城市，最終於1951年選擇踏上台灣這座汪洋中的美麗島嶼，在這片土地上自由宣教。
來台後，彭蒙惠義無反顧選擇當時沒有人想去、極缺宣教士的花蓮，她發現當時台灣家家戶戶都有收音機，於是想到用媒體來傳福音，同時她也看到台灣人對於「英語」的需求，當時二戰後，很多美國顧問團、國際團來幫助台灣，但台灣人因語言不通無法和國際人士溝通，彭蒙惠因此決心開始推廣英語教育，協助台灣社會與國際接軌。
創立《空英》雜誌！成為國人學習英文的第一指標
「到底什麼方法可以最快地讓更多人聽到基督信仰、學習英語？」當時台灣最主流的媒體為廣播，1958年，為了方便來賓參與廣播節目錄製，彭蒙惠搬遷至交通較為方便的台中，而後又遷至台北。
1962年，為提升台灣人的英語程度能進入國際化社會，復興電台委託彭蒙惠製作英語教學節目，《空英》廣播在此時創立，節目一開播即造成轟動，民眾紛紛要求提供講義，於是「空中英語教室」從單張雙面印刷，一份一元的講義，到1974年彩色雜誌出版，彭蒙惠也陸續推出不同英語程度的雜誌，成為華人世界英語教育的必讀教材。
目前《空英》雜誌社共出版三刊物，每月固定發行，分別為：
📍《大家說英語》以初級英語對話為主、文章為輔，配合季節、假期與最新話題，以短文方式做為課文。
📍《空中英語教室》以中／高級文章為主、對話為輔，收錄世界最新時尚資訊、熱點話題、人物故事、社會現象做為課文。
📍《彭蒙惠英語》以專業及文章為主，深入探討國際時事與社會新知。
民眾對彭蒙惠老師過世的消息感到不捨，紛紛留言「謝謝妳，我的英文老師」、「空中英語是我求學時期的良伴」、「彭蒙惠老師RIP，謝謝妳對台灣英語的貢獻」，也有許多網友表示「自己中學時期就是因為《空英》，從此喜歡上學習英語」、「《空英》影響了全台千萬個學生，台灣人學英語一定優先選擇它！」。
稱霸台灣英語教育！彭蒙惠獲中華民國國籍
過去網路不發達的年代，《空英》是台灣人唯一可以仰賴的英語教材，而且是「有聲教材」先鋒，對於當時只能用紙本字典的民眾，《空英》雜誌與廣播幫助大家整理單字及片語，並以有趣的文章帶領學生認識英語，使得空中英語稱霸台灣英語教學界，網路興起後也透過多媒體工具讓民眾學習，至今仍是英語雜誌龍頭。
彭蒙惠的貢獻曾獲得無數獎項，包括中華民國總統府頒綬景星勳章、美國NRB國際傑出成就獎、中華民國婦聯會婦女卓越貢獻獎等，去（2023）年6月她正式取得中華民國國籍，成為「正港台灣人」，前總統蔡英文親手將護照交給她，並於社群軟體寫下：「我和彭蒙惠老師是認識多年的好友，很開心今天能帶給她這本台灣護照。如同她所說：『心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家』。彭蒙惠老師，從今以後，台灣就是你的家。」
彭蒙惠一生致力推廣英語教育，《空英》的創立讓台灣民眾「願意學英語」且「喜歡上英語」，她的奉獻感動並鼓舞許多人，是台灣人「永遠的英語老師」。