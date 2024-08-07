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賀錦麗副手華茲是「中國通」！曾在中國教書、度蜜月　掀微博熱議

▲美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正式獲得民主黨提名後，於6日公布選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為副手搭檔，華茲與中國頗有淵源，曾赴佛山教書一年，度蜜月也選擇在中國，引發中國網友關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正式獲得民主黨提名後，於6日公布選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為副手搭檔，華茲與中國頗有淵源，曾赴佛山教書一年，度蜜月也選擇在中國，引發中國網友關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正式獲得民主黨提名後，於6日公布選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為副手搭檔，華茲的過往也引發外界關注。尤其華茲與中國頗有淵源，曾赴廣東佛山教書一年，度蜜月也選擇在中國，會說中文的華茲是否會是「親中派」，掀起微博網友熱議。

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根據《美國之音》報導，華茲於1989年取得社會科學教育學士學位後，前往廣東佛山任教一年，是首批前往中國教書的美國教育團體成員之一，向中國學生教授美國的歷史文化和英語。華茲於2007年接受採訪時回憶這段中國教書之旅，表示「中國當時正在興起，這就是我去的原因」，而華茲也曾對內布拉斯加州的地方媒體透露，「去那裡是我做過的最棒的事情之一」，華茲與妻子度蜜月的地點也選在中國，蜜月期間夫婦倆還率領了兩個美國高中生的旅行團到中國旅遊。

▲美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗宣布明尼蘇達州州長華茲為副手之後，兩人首度同場登台。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗宣布明尼蘇達州州長華茲為副手之後，兩人首度同場登台。（圖／美聯社／達志影像）
華茲與中國的淵源很快引起中國注意，根據新加坡媒體《聯合早報》報導，中國官媒在介紹華茲時，重點提及華茲在中國的經歷，還提到華茲於2006年競選國會眾議員時曾表示，「我沒有死板僵化的奢侈。我們在教育上需要的、我們在軍隊上需要的以及當我促進與中國的文化交流時需要的，是真正的解決方案」。

《聯合早報》引述《彭博社》報導，指出華茲在2016年時曾這樣評論中美關係，「我不認為與中國一定要成為一種敵對關係」、「我認為我們需要堅定地對待他們在南海的所作所為，但我們可以在很多領域進行合作」。

不過若將華茲視為親中派可能也未必，根據《China Talk》報導，華茲被形容是「深切關注人權問題的親中人士」，曾與達賴喇嘛共進午餐，敦促中國改善西藏的生活與自由，華茲於2011年在美國國會聽證會上曾表示，「我們無法相信中國對法治是認真的，我們無法相信中國在公然違反本國法律和國際人權承諾的同時，對人權問題是認真的」。華茲曾於美國國會行政部門中國委員會任職，該委員會就是美國政府內部監督中國人權和法治的機構。

「賀錦麗副手曾在中國任教」也成為微博關鍵字，華茲與中國的淵源引發討論，有中國網友表示「希望中美良性互動」、「在中美關係面臨挑戰的當下，華茲能否繼續推動中美人文交流，值得期待」，但也有人持懷疑態度，「這種深入了解了我們的對手更可怕」、「那時候氛圍不一樣，對他的影響不一定是正面的」、「他們貿易代表戴琦也在中山大學任教過，別幻想什麼親中立場了」。

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