賀錦麗副手選擇華茲 美媒民調：71%美國人不知他是誰
美國副總統賀錦麗6日宣布總統大選副手搭檔人選為明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），而非原先知名度較高的熱門人選賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。美媒在賀錦麗宣布副手前調查的一份民調顯示，竟有高達71%的受訪者表示從沒聽過華茲、或對他沒有意見。
國際中心顏得智／綜合報導
根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，這一份由NPR和公共電視網（PBS）與馬瑞斯特輿論研究所（Marist Institute for Public Opinion）在賀錦麗宣布華茲為副手前，進行的聯合民調顯示，有71%的受訪者表示從沒聽過華茲或對他沒有意見，這是最終三名副手人選中最高者。
原先的熱門副手人選賓州州長夏皮洛、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），在知名度上都遠勝過華茲，調查中分別只有53%和52%沒聽過兩人或無意見；同時，華茲的好感度也是這三人中最低者，僅有17%。
然而，全美知名度低並未影響賀錦麗的副手決定，仍將在八月中於芝加哥舉行全國代表大會，正式確認華茲為副手搭檔；華茲過去曾批評川普（DonaldTrump）與范斯（JD Vance）這對共和黨競選組合是「怪咖」（weird dudes），近期則在網路上掀起新一波迷因，讓「怪」(weird)變成他向年輕選民的傳播用詞。