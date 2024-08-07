Gino、夏宇禾情斷一年被爆101敘舊！情變真相曝光 她暴瘦10公斤
藝人Gino（蔡東威）以男團K ONE出道，後來從歌手轉型演員，在戲劇圈闖出一片天，經常可以在八點檔中看見他的身影。而Gino除了演藝事業受到關注之外，感情生活也備受矚目，不過他對外始終不認愛，先前被爆出跟小13歲女星夏宇禾的6年感情沒了，後來身邊又出現固定的對象，兩度被拍到跟同一個女生進家門，沒想到近日又被拍到跟前女友夏宇禾敘舊，感情狀態讓外界看得霧煞煞，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
兩人對感情沒共識而分手 被拍到一起在101吃飯敘舊
根據《CTWANT》報導，44歲的Gino跟31歲的夏宇禾在交往6年後，兩人因為對未來沒有共識而分手，分手至今也過了一年多。而Gino在7月24日和夏宇禾一同現身台北101美食街，從未承認戀情的兩人一起吃飽飯之後，還一起去買咖啡，在公眾場合裡也會保持距離，偶爾並肩同行，互動上看起來十分自在且熟悉。
據了解，Gino與夏宇禾交往時，兩人始終是住在隔一條街巷的鄰居，沒有同居生活過，而交往到後期時常出現摩擦、冷戰，夏宇禾最終受不了提出分手。而夏宇禾在年初時爆出暴瘦10公斤，體重掉到剩下38公斤，外界都以為是情傷所致，不過她友人則透露，是內分泌出問題。夏宇禾身體比較虛弱，跟Gino交往期間受到對方細心的照顧，男方會為她做減肥餐，甚至連對她的狗也十分關愛。
Gino惹怒高層丟了戲份 積極經營社群提高曝光
此外，Gino原先和演員林萱瑜一起在八點檔《天道》中搭配演出，不料他惹怒高層，戲份被刪減，在新戲《願望》中也沒有出現他的名字。Gino也將重心轉往社群經營，透過拍攝短影音來增加曝光量，偶爾曬一下名車分享自己的愛車心情。目前Gino名下有4棟房產、4輛車，以及投資二手車行等生意，雖然4月曾傳出賣房變現，不過目前看他在社群上呈現的模樣，似乎暫時沒演戲也不用擔心經濟狀況。