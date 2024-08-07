捲李易峰嫖娼事件？《慶餘年》男星爆料音檔曝 點名《唐詭》渣男
中國男星李易峰2022年因嫖娼醜聞被曝光後，就暫停演藝事業消失娛樂圈，怎料近日該醜聞又再掀波瀾，大陸知名狗仔「追瓜少年阿飛」5日在微博預告，將揭露一名3字男星涉及李易峰嫖娼事件，緊接著在昨（6）日狗仔就釋出了一段神秘錄音，引發熱議。
記者藍詩孟／綜合報導
「追瓜少年阿飛」6日釋出一段錄音檔，錄音中可聽到，在電視劇《慶餘年》飾演太子的張昊唯，打籃球時與人閒聊提到嫖娼話題，並提及另一名男星戴向宇。張昊唯告訴現場一名女性朋友：「戴向宇說李易峰那件事查到他了，嫖娼的問題有可能會被爆出來」、「我就沒有見過身有哪個男的說我嫖不了娼」，此番言論曝光後立即引發網友熱議。
張昊唯音檔外流 火速道歉澄清「不認識戴向宇」
對此，張昊唯火速發文回應，澄清自己與戴向宇根本不認識，並說這段錄音是多年前跟朋友在籃球場熱身時的閒聊，不知何時被錄音。張昊唯駁斥：「音頻經過加工，指向性離譜，關於戴向宇的部分完全不是事實。這次的事情純屬誤會，我為自己的不負責任言論向戴向宇道歉，並向大家道歉。」
而戴向宇近期因在《唐朝詭事錄之西行》中飾演的渣男角色受到關注，他和妻子陳紫函也已結婚8年，近日才剛曬照慶祝週年慶，好不容易搏來的好感和聲量卻因這次的嫖娼爆料備受打擊。
靠《唐詭》圈粉無數 戴向宇突陷嫖娼風波
戴向宇經紀公司第一時間發聲明闢謠，並提供無犯罪紀錄證明以證清白，而戴向宇本人則心痛的說：「一個毫不相干的人，幾句話就可以抹殺一個人一生的努力！」他強烈譴責不實傳聞，並希望大家停止散播。
同為藝人的太太陳紫函也發文力挺老公：「我這一生也是在各種謠言碎語和誤解裡走過來的，曾經崩潰、曾經痛苦…我想應該有很多人都有這樣的經歷和感受！」可見夫妻感情不受抹黑動搖。