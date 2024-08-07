公道伯台中會燕子！被問侯友宜、盧秀燕參選 王金平話有玄機
前立法院長王金平上個月在路竹老家席開16桌宴請台中市長盧秀燕，今天中午換盧秀燕以地主身份，在台中與王金平共進午餐。稍早他下車時被媒體追問選舉一事，表示對侯友宜參選國民黨黨主席「沒有任何意見」，至於會不會支持盧秀燕選總統，他說「未來再說，她有沒這意願我們也不知道」。
記者顏幸如／台中報導
這場立法院「退輔會」成員餐敘，今（7）日中午在台中市林酒店舉行，約有30多人出席，王金平和前彰化縣長卓伯源一起到場，由於先前王金平在路竹向盧秀燕說過，「未來如果妳要選，我請朋友支持妳」，外界格外關注這場餐敘，是不是要找朋友「動起來」了。
稍早王金平下車時，被守在門口的媒體追問餐敘目的，他表示自己從高雄來台中過父親節，是「委員彼此之間慶祝」，沒有特別的政治目的。對於黨主席有無中意人選？是否建議新北市長侯友宜出馬參選？他表示「我都沒有任何意見，就是尊重大家」，希望未來黨主席把國民黨領導好就好。
被問到這場餐敘，是否為盧秀燕2028參選總統舖路？王金平說，這是定期聚會，盧秀燕晚點會過來，他目前還沒有總統候選人的中意人選，至於盧，「她有沒這意願我們也不知道，未來再說」。