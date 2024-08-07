全國唯一的希望！這4國各僅1人代表參加奧運　台灣邦交國也在其中

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這4人各有各的故事，報導指出吉爾在開幕式時1人在船上奮力揮舞國旗的畫面，讓他成為選手村中的名人，許多來自其他國家的選手搶著跟他要簽名。吉爾說由於一下收到太多祝福訊息，手機陷入死機，讓他不得不暫時關機來回復平靜。吉爾對於自己獲得全國人民的祝福十分感激，但也坦承這是種壓力。吉爾未能晉級男子100公尺的決賽，他說常希望自己跑快一點，免得讓同胞們失望。
參加男子800公尺決賽的哈桑，也在為了站上頒獎台而努力。哈桑表示，身為索馬利亞的唯一代表選手有些孤單，但在選手村中每個非洲國家的運動員都互相成為了朋友。
蓬特納則分享了被人搶著要交換徽章的故事，由於列支敦斯登的徽章十分罕見，連英國網球名將莫瑞（Andy Murray）都追在蓬特納身後跑，想要拿到他的徽章。列支敦斯登的全國人口僅有3萬8000人，蓬特納表示自己真的是獲得國家的「巨額投資」，全國組建了一支專門為他服務的團隊，雖然最終在比賽中只獲得第28名，不過今年才20歲的蓬特納還有大好未來，列支敦斯登將他視為唯一希望，蓬特納打趣表示，「感覺就像我從列支敦士登的每個人那裡都收到了一條加油訊息」。
參加男子100公尺競賽的卡庫埃耶，來自太平洋島國諾魯，全國只有1萬1千人，整個國家甚至沒有一個標準田徑場，據卡庫埃耶說法是他只能在一個「土做的橢圓形」上跑步，而選手村中的大多數人完全沒有頭緒諾魯在地圖上的哪個角落。
這4個國家中人口最多的是索馬利亞，擁有1700萬人口，照理說不應該只有一人能夠打入奧運，但飽受戰亂困擾的索馬利亞人民很難將心思放在運動上，哈桑也是在衣索比亞進行訓練。哈桑的心願就是未來能有更多來自索馬利亞的選手參加奧運，10人、或是100人，等到真有那一天，也意味著索馬利亞的國內局勢終於得到改善。
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