奧運拳擊／阿爾及利亞足協化身網路戰神！嘲諷JK羅琳：再多哭一點
阿爾及利亞拳擊拳手Imane Khelif近期和台灣拳后林郁婷捲入性別爭議，但Khelif和林郁婷雙雙挺住壓力，在本屆奧運都確定拿下獎牌，阿爾及利亞足協近期因Khelif不斷受到外界言語霸凌，決定在網路上反擊。Khelif在女子66公斤級16強賽對手，義大利的Angela Carini在比賽僅開始46秒，就淚崩棄賽，阿爾及利亞足協也在X上轉發貼文，並嘲諷寫下：「再多哭一點」。4強賽中，Khelif戰勝泰國選手Janjaem Suwannapheng後，阿爾及利亞足協轉發JK羅琳的貼文，再度出言嘲諷「哭得又更加厲害了！」
記者吳政紘／綜合報導
Khelif備受屈辱 足協親上拳擊擂台
阿爾及利亞足協近期在X上的更新速度，相比起以往快上不止10倍，但大多數貼文都是力挺Khelif或是嘲諷國際拳擊總會（IBA）。阿爾及利亞足協在社群平X上，轉發義大利拳手Carini退賽並在訪問中痛哭的照片，並寫下「再多哭一點」。
8強賽Khelif對上匈牙利的Anna Luca Hamori，賽前Hamori曾喊話：「如果她或他是男人，那麼贏得這場比賽對我來說是更大的勝利。」最終，Khelif在8強賽以5:0戰勝Hamori，晉級4強，阿爾及利亞足協也立即發文表示「哭得更厲害了！」
火力全開 連網友都驚嘆
4強賽Khelif戰勝泰國選手Janjaem Suwannapheng，阿爾及利亞足協轉發JK羅琳的貼文，再度出言嘲諷「哭得又更加厲害了！」除此之外，阿爾及利亞足協近期也不斷抨擊IBA就是「小丑」直言他們的記者會，就是一場災難，這些推文也引來不少網友在底下留言，表示阿爾及利亞足協根本就是「網路戰神」也有不少網友更讚嘆阿爾及利亞的民族團結性。