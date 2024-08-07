前黑澀會美眉遭爆「賣假精品包」！黃以欣改做代購 年撈破千萬
曾參加過《我愛黑澀會》的前藝人黃以欣（小C），以「音樂美少女」之姿出道，在離開演藝圈後改從事海外精品代購業務，近日卻因涉嫌販售假貨引發爭議。據悉，黃以欣以和名人熟識、住在美國從事代購多年的形象包裝自己，不少消費者受騙上當，讓她靠著代購賣假包年賺千萬，獲利相當驚人。
記者藍詩孟／綜合報導
《鏡週刊》報導指出，黃以欣在網路上成立多個不同的代購社團，並邀請藝人、名人進行分享推廣，創造知名度，誘騙消費者上當。有消費者購買其代購商品後發現質量粗糙，也缺少品牌專有的晶片標識，對此提出質疑，黃以欣還不斷以各種理由推諉，讓消費者憤而報警。
賣假包騙消費者 黃以欣遭台灣警方通緝
旅居美國的黃以欣因此被台灣警方通緝，她一直龜縮到今年初才回國面對調查，但7月又因另一案件被新竹警方傳喚，官司持續進行中。除此之外，還有一名C小姐出面爆料，當年黃以欣以她的名義開公司並聘請她當員工，C小姐就這樣忙前忙後替黃以欣賣命，卻只領微薄薪資。她也憤怒指出，黃以欣之後更過河拆橋，在事業起色後將C小姐開除、轉移公司，讓C小姐對她失望透頂。
另有一名B先生稱自己認識黃以欣，曬出兩人對話紀錄，表示他早就勸過黃以欣不要賣假貨，但黃以欣不聽，更說「我覺得做的正（正的），都不賺錢」，讓B先生也相當無言。但目前針對賣假包獲利千萬的指控，黃以欣尚未出面回應。