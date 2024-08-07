假車牌氾濫　北中南逮捕12人查扣15面假車牌

針對汽機車車輛不法使用偽變造車牌之情形日益增多，刑事局查悉有不法集團於幕後製售牟利，中部打擊犯罪中心聯繫北中南警方全面追查，8月5日逮捕非法牌牌集團12人，查扣偽造汽車車牌12面（6組）、大型重機車牌3面等共計15面及懸掛假車牌之汽機車8部等證物。警方表示，民眾私下製作、販售偽（變）造車牌的行為，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑。
記者鄧力軍/台中報導
警方發現，有不肖駕駛人或車主懸掛偽變造車牌行駛，恣意違規或不慎肇事後，導致合法車號車主蒙受不白罰單損失或車禍糾紛，甚至有心犯罪分子懸掛偽變造車牌行駛車輛掩護犯罪，製造檢警追查斷點，為有效打擊使用偽變造車牌不法行徑，保障守法民眾權益，警方除例行交通稽查勤務實施取締外，並專案溯源追查偽變造車牌來源。
刑事局中部打擊犯罪中心經臺灣新竹地方檢察署宇股檢察官許大偉指揮深入追查偽造車牌源頭及車牌流向，鎖定郭姓賣家與全省北中南行使偽造車牌之犯嫌住居所處執行搜索，當場查扣偽造汽車車牌12面（6組）、大型重機車牌3面等共計15面及懸掛假車牌之汽機車 8部等證物並查獲郭姓犯犯嫌等12人。
警方統計近期發現使用偽（變）造車牌案件增加，警方已從查緝面及預防面著手，採「查防合一、陸空並進」策略，一方面結合AI巡防系統，針對疑似使用偽（變）造車牌上路的車輛加強自動辨識與道路攔查，提升打擊力道；另一方面蒐整民眾檢舉的網路販售偽（變）造車牌賣家，協請相關平臺業者下架，並追溯查緝製造及販售源頭，依法偵辦。
刑事警察局呼籲，車牌是公路監理機關所核發之行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽（變）造車牌的行為，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；另外使用偽（變）造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處3,600至1萬800元罰鍰。