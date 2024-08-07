奧運史上游最慢！來自赤道幾內亞的他比賽中險溺水　卻成奧運傳奇

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姆薩巴尼表示，當時只能在一間酒店的泳池練習，該泳池僅有13公尺、完全不符合比賽規格，而且只有早上凌晨5～6點的時段可以供他使用，其他時候則要留給飯店的客人。姆薩巴尼說自己每週會去酒店游3次、共3小時，其他時候就去河中和海邊獨自練習，並向漁民請教游泳的訣竅。姆薩巴尼說雖然漁民絕對算不上專業，但至少教會他如何踢腿打水。
就這樣練習了9個月，人生中第一次出國的姆薩巴尼帶著興奮的心情，前往澳洲雪梨參加奧運。沒想到的是，還有許多意外的驚喜等著他。
首先是姆薩巴尼一直以為自己報名的是50公尺自由式，到了現場才知道國家隊人員搞錯了，他報名的其實是100公尺自由式。對於平常只能在13公尺長的酒店泳池中練習的姆薩巴尼來說，光是看到50公尺長的標準泳池就已經被嚇到，要挑戰100公尺更是超乎他的想像，但如今也只能硬著頭皮上場。
幸好，姆薩巴尼得到貴人相助，一位南非的教練送了他專業的泳褲和蛙鏡，否則姆薩巴尼可能會因為設備不符合規定直接被取消資格。
而在比賽中又發生了意外的一幕，與他同組競賽的另兩位選手，因為搶跳失去資格，導致姆薩巴尼成為比賽開始後，整座泳池中唯一的選手，理所當然成為目光焦點。前50公尺姆薩巴尼竭盡所能，雖然動作生澀至少仍在奮力前進，但到了後50公尺，氣力放盡的姆薩巴尼在水中顯得掙扎，此時的他已經不像在比賽，更像是單純努力讓自己不要溺水的泳者。然而，全場觀眾開始為他歡呼尖叫，給了姆薩巴尼堅持下去的勇氣，最終他以1分52秒72的史上最慢成績完賽，但卻贏得全球觀眾的掌聲與感動。
在結束雪梨奧運之旅後，姆薩巴尼持續練習游泳，後來他在100公尺自由式創下57秒的個人最佳紀錄，比他在奧運時的成績快了幾乎一倍，如今他也成為赤道幾內亞游泳隊的教練，赤道幾內亞現在擁有兩座符合奧運資格的標準游泳池，赤道幾內亞的選手終於可以像其他國家的選手一樣正常訓練了。
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