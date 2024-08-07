王齊麟返家嗨曬「一家五口照」！女友十元超自然融入被家長認可
「黃金男雙」李洋、王齊麟連2屆在奧運奪金牌，創下歷史紀錄，中華隊羽球代表隊今（7）日一早抵台受到熱烈歡迎。王齊麟女友陳詩媛（十元）也前去接機，不過被網友酸高調，王齊麟霸氣護愛外，在限動也嗨曬「一家五口」和巴黎奧運金牌的合照，女友換穿居家服超自然融入，顯然已經受到王齊麟爸媽的認可。
記者林奕如／綜合報導
王齊麟比賽結束後，馬上開始「海巡模式」，在社群平台Threads（脆）留言放閃女友陳詩媛喊「超勾追～我的愛」，在機場一見到女友更是擁抱、牽手，還上演摸頭殺，寵溺的眼神超級閃，不過有人酸太高調，他馬上留言護愛，「請不要這樣，我女朋友很棒，謝謝你」。
王齊麟離開桃園機場，在回家的車上，先曬出和女友陳詩媛的合照，寫下「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到妳真的好幸福」，表達女友來接機是自己要求，超Man一句話保護女友。回到家則是依序曬出他和金牌老爹、金牌老弟、冠軍阿母、冠軍乾媽合照，最後是一家五口的全家福，洋溢幸福笑容。
陳詩媛今親自到現場接機，接受訪問時表示，已經有1個多月沒和王齊麟見面，昨晚棒球賽結束後，回家根本睡不著，乾脆到桃園機場接機。被問到王齊麟奪金後是否準備求婚，她害羞回應，「未來的事情我也不知道，有好消息會跟大家分享，當然還是會有點期待，但還是自然發展。」