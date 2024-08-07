「成信實業」9月中創新板掛牌上市！今舉行上市前業績發表會
預計在9月中掛牌上市的成信實業，今（7）日舉行上市前業績發表會，董事長陳鵬指出，公司以「零廢棄」為核心價值，致力於創新都市採礦技術和資源再利用，並藉由推動客製化循環經濟，構建永續供應鏈。
記者林莞茜／綜合報導
陳鵬指出，成信五大產品中的「矽碇」系列產品，廣泛應用於煉鋼升溫劑及耐火材料，可提升煉鋼過程的效率和品質；「球形二氧化矽粉」則是半導體封裝、電子陶瓷和塗料等行業的關鍵材料，其作用在於提高性能和穩定品質；而「氧化生物分解劑」是專為塑膠研發的環保添加劑，有助於的生物分解；「晶瓷粉」應用於工業研磨材和工程塑膠，可提升產品耐用性和加工性能；「碳鋁粒」主要用於煉鋼過程中的升溫和還原，效果顯著。
其中，「球形二氧化矽」產品透過專利技術回收加工生產，品質穩定，性能優異，且具有低碳排放的特點，目前市場上無同業競爭者。
陳鵬說，目前台灣市場取得領先地位，不僅穩定出貨給塗料、塑膠、橡膠、電子零組件業、半導體等產業，更是日月光的廢條再利用最大供應商。
但陳鵬也說，每年半導體廢棄物總量高達45萬噸，成信與半導體廠客戶間緊密的合作關係發展，未來每年可取得3萬噸可資源化廢棄物來源，在11個種類，成信具備7個領先技術之解決方案，將以獨家的創新技術展現出在資源回收和再利用優勢。