陳怡叡緋聞男友背景太狂！家族資產高達1400億「NIKE還是大客戶」

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另外，Steven姊姊陳薇巧的大陸老公大有來頭，為湯臣集團主席、金馬影后徐楓兒子湯珈鋮，身價90億元人民幣（約409億元新台幣），外貌清秀的他，被大陸網友封作「國民老公」，不過湯珈鋮2019年傳出低調完婚，新娘就是台灣豐泰鞋業千金陳薇巧。
曾經誤發情侶親密影片 去年傳搭上玖壹壹春風
陳怡叡情史豐富，多年前，她分享一段和前男友親密健身的影片到IG，片中，一位身材精壯的男子，整個人趴在陳怡叡身上，頭部放在女方胸前游移，躺在瑜伽墊上的陳怡叡開口問：「累累喔？」男生撒嬌回：「好累喔！」她便拍拍對方的背，貼心安撫。後來陳怡叡發現自己手滑出包，立刻刪除該支短片，但已經被手速快的網友截圖放上網路，掀起熱議。
去年8月，陳怡叡被週刊報導和男團玖壹壹成員春風祕戀，不但能夠進出彼此住處，男方還派專車接送女神南下，當時樂天球團表示：「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問，跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。」陳怡叡沉默3天也發文澄清：「先不要看到網路故事就這麼快幫我下結論，將來找到幸福會跟大家分享的，好嗎？」否認談戀愛。
對於陳怡叡和鞋業富二代Steven傳出戀情，陳怡叡經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「那天就是朋友聚會。」