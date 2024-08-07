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w-inds.10月來台開唱！9成都是經典曲　搶票時間、票價全曝光

▲日本團體w-inds.出道逾20年，累積多首招牌金曲，他們將於10月26日在台北國際會議中心開唱，這次演唱會將有9成都是經典歌曲。（圖／G-MUSIC提供）
▲日本團體w-inds.出道逾20年，累積多首招牌金曲，他們將於10月26日在台北國際會議中心開唱，這次演唱會將有9成都是經典歌曲。（圖／G-MUSIC提供）

記者許芷芸／綜合報導

出道超過23年的日本資深偶像團體w-inds.10月26日將在台北國際會議中心開唱，這次演唱會將有9成都是經典金曲，橘慶太和千葉涼平坦言為了練舞傷透腦筋，笑稱是拚了命地「看著以前畫質沒有很好的影片與舞者一起練舞」！

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winds.隔1年再來台　10月台北TICC開唱

w-inds.去年來台開唱大秀中文，在演唱會中表示很快會再來台灣與大家見面，沒想到果真沒有食言，今年自夏天舉行「w-inds. LIVE TOUR 2024“Nostalgia”」巡迴演唱會，也把台北與香港都加入巡演的其中一站。對於當年第一次在台北開唱的感想，慶太表示當時並未感受到太大的困難，涼平則說對於w-inds.如此受到海外粉絲喜愛感到不可思議，並強調：「能透過音樂超越語言等隔閡真的是太棒了！」

▲w-inds.將發行新專輯。（圖／RISINGPRODUCTION）
▲w-inds.出道23年，為日本長青偶像男團，3位成員睽違1年將再度來台舉辦演唱會。（圖／RISINGPRODUCTION）
w-inds.備戰演唱會狂練夯曲歌舞　10/26登台準備搶票

去年巡迴以專輯《Beyond》為主軸，整場全都是當時的新歌，讓許多粉絲有那麼點不過癮，而這次「Nostalgia」則是有如精選輯般的演出內容，從出道曲開始一網打盡。事實上，慶太先前就有透露曾考慮要「重現」出道早期的演唱會，但想到如果不能創新的話就沒有意義，由於去年的巡迴完全沒有唱舊歌，結果也是相當開心，也因此有了信心可以繼續讓大家看到嶄新的w-inds.。

涼平表示，體會到要重現過往的演出有相當程度的困難，橘慶則自信表示這次演出絕對精彩，因為從出道就開始追的粉絲一定會開心，相反的也想讓新加入的粉絲聽聽過往名曲，絕對是一場「跨越時代的演唱會」。

「w-inds. LIVE TOUR 2024“Nostalgia” in Taipei」10月26日晚間7點在台北國際會議中心舉行，票價為5880元、4880元、3880元台幣，8月11日早上11點在年代售票啟售，詳洽SYL TW官方臉書。

▲「w-inds.」是日本男子歌舞組合，擅長Rap和唱跳街舞，這次來台演出將再掀起一股高潮。（圖／KKBOX）
▲w-inds.是日本男子歌舞組合，擅長Rap和唱跳街舞，這次來台演出將再掀起一股高潮。（圖／KKBOX提供）

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