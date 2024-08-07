台股上周五殺得措手不及！傳出有13戶沒繳錢、金額達2.3億元？

上市櫃漲停家數逾200家！台股大漲794點、漲點創歷史新高

▲台北股市今（7）日終場上漲794.26點或3.87%，收在21295.28點，漲點再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（7）日終場上漲794.26點或3.87%，收在21295.28點，漲點再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（6）日群體反攻，帶動台積電ADR大漲5.03%，也帶動台北股市今（7）日開盤上漲137.26點、以20638.28點開出，隨後在台積電、AI概念股領漲下，最高來到21306.23點、上漲805.21點，終場上漲794.26點或3.87%，收在21295.28點，漲點再創歷史新高，日K連2紅、並且站上5日線，成交量為4433.25億元。

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大盤再創收盤漲點新高，中小型股表現更加剽悍，櫃買指數上漲12.35點或5.23%，終場收在247.83點，日K結束連3黑，成交量為1093.2億元。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、友達、新光金、喬福、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、安國。

權值股全數走高，台積電以901元開出，成功站上900點關卡，隨後在買單挹注之下，終場收在最高價920元，上漲40元，站上5日線，貢獻大盤指數就有318點；鴻海出量走高，成交量超過31萬張，今日以169元開出，最高上漲7.5元、來到175元，終場上漲3元或1.79%，收在170.5元，貢獻大盤指數就有14點；聯發科也同步開高走高，收在今日最高點1150元，上漲75元或6.98%，貢獻大盤指數就有38點。

台股今日可以說是權值股、中小型股一起動起來，上市股有102檔亮燈漲停，上櫃股則是有118檔，合計有218檔漲停板。

今日盤面最大焦點就是AI概念股回神，多檔亮燈漲停，包括股王信驊來到4205元，重新站回4000元關卡，此外漲停股還有緯創、景碩、智原、迎廣、緯穎、世芯-KY、凌群、川湖、金像電、所羅門；其他個股也表現剽悍，智邦、威盛逼近漲停板、上漲逾9%，勤誠、華碩、創意、神達也上漲逾7%。

AI概念股的熱度也擴散到機器人概念股，共有19檔亮燈漲停，包括羅昇、敦泰、廣明、均豪、和椿、彬台、穎漢、佳能、盟立、新漢、時碩工業、廣運、大拓-KY、輔信、陽程、福裕、昆盈、欣技、所羅門，其他像是三聯、正崴上漲逾8%，高僑、華碩、廣積、直得、泓格、凌陽上漲逾7%。

台積電走高也帶動半導體類股也走高，穎崴、友威科、精材、華泰、晶心科、金麗科、世芯-KY亮燈漲停，菱生上漲逾8%，典範、創意上漲逾7%。

昨日大跌的營建股今日回神，類股指數上漲逾6%，冠德、潤弘、全坤建、欣巴巴、皇昌、聯上發、工信、京城亮燈漲停，坤悅、櫻花建逼近漲停、上漲逾9%，富華新、大將、基泰上漲逾8%。

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