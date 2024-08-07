上市櫃漲停家數逾200家！台股大漲794點、漲點創歷史新高

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權值股全數走高，台積電以901元開出，成功站上900點關卡，隨後在買單挹注之下，終場收在最高價920元，上漲40元，站上5日線，貢獻大盤指數就有318點；鴻海出量走高，成交量超過31萬張，今日以169元開出，最高上漲7.5元、來到175元，終場上漲3元或1.79%，收在170.5元，貢獻大盤指數就有14點；聯發科也同步開高走高，收在今日最高點1150元，上漲75元或6.98%，貢獻大盤指數就有38點。
台股今日可以說是權值股、中小型股一起動起來，上市股有102檔亮燈漲停，上櫃股則是有118檔，合計有218檔漲停板。
今日盤面最大焦點就是AI概念股回神，多檔亮燈漲停，包括股王信驊來到4205元，重新站回4000元關卡，此外漲停股還有緯創、景碩、智原、迎廣、緯穎、世芯-KY、凌群、川湖、金像電、所羅門；其他個股也表現剽悍，智邦、威盛逼近漲停板、上漲逾9%，勤誠、華碩、創意、神達也上漲逾7%。
AI概念股的熱度也擴散到機器人概念股，共有19檔亮燈漲停，包括羅昇、敦泰、廣明、均豪、和椿、彬台、穎漢、佳能、盟立、新漢、時碩工業、廣運、大拓-KY、輔信、陽程、福裕、昆盈、欣技、所羅門，其他像是三聯、正崴上漲逾8%，高僑、華碩、廣積、直得、泓格、凌陽上漲逾7%。
台積電走高也帶動半導體類股也走高，穎崴、友威科、精材、華泰、晶心科、金麗科、世芯-KY亮燈漲停，菱生上漲逾8%，典範、創意上漲逾7%。
昨日大跌的營建股今日回神，類股指數上漲逾6%，冠德、潤弘、全坤建、欣巴巴、皇昌、聯上發、工信、京城亮燈漲停，坤悅、櫻花建逼近漲停、上漲逾9%，富華新、大將、基泰上漲逾8%。