培育AI人才！台科大攜輝達、華碩　打造「AI數位雙生實驗室」

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台科大校長顏家鈺表示，很高興能與NVIDIA和ASUS共同打造AI數位雙生實驗室，透過導入最先進的硬體設備和軟體平台，為學生提供一個符合業界標準的學習環境，「未來台科大將計劃在華夏校區打造綠色能源驅動的算力農場，期許三方能夠深化合作，在各項前瞻研究與產學合作上帶來突破性的發展。」
NVIDIA台灣業務協理邾亦為指出，「NVIDIA很榮幸可以與華碩一同為台科大打造AI數位雙生實驗室，推動領先全球AI創新的技術，也同樣內建於每台GeForce RTX PC中，將為台科大師生在生成式AI和數位雙生等領域的研究提供堅實的基礎，推動次世代人才全力探索AI的無限可能。」
台科大說明，AI數位雙生實驗室配備華碩 AI 筆記型電腦，最高搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4070筆記型電腦GPU（321 AI TOPS)驅動先進的AI功能，成為師生們學習AI運算的最佳利器，讓師生在學校就有機會進行大規模的數值分析和計算，例如：機器學習、深度學習、建置數位模型和預測分析等應用，提高模型的性能和準確度。
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔說，華碩一直以來都致力於提供最優質的產品。很榮幸能將兼具創作與頂尖電競效能的ROG Strix G17 AI電競筆電導入到AI數位雙生實驗室。「我們相信，透過ASUS強大的硬體性能和NVIDIA先進的RTX AI平台，將能激發台科大同學的無限潛力，為台灣的AI產業培育更多優秀人才。」
「數位雙生(Digital twin)」指在數位平台中建構出類比現實世界的物體、製程或系統，並透過AI、機器學習、資料分析等方式獲得物體在不同環境或條件中的變化及回饋，模擬其在真實世界的運作情況。台科大人工智慧跨域科技研究所所長姚智原舉例，算力的提升大幅減少取得運算結果所需的時間成本，未來藉由產學合作，製造商可以透過數位雙生模型進行試錯，節省開模、實體驗證失敗的成本，甚至也能藉由數位雙生概念，幫助營建業進行智慧城市模擬、營造業的邊坡預測、工業製程的瑕疵檢測等，具體運用的行業別及範圍相當廣泛。
在產學合作方面，台科大已與XR研發公司愛實境(iStaging Asia)、遊戲研發公司鈊象電子(鈊象)合作，將運用NVIDIA技術，讓學生得以透過企業的實際應用案例，參與產業數位化的過程。
台科大指出，「NVIDIA x ASUS x NTUST AI數位雙生實驗室」未來也會整合校內資源，與台科大工業4.0中心及教育部特色研究中心合作，除了將數位雙生技術導入台灣產業，解決以往無法處理的複雜問題外，也進一步提升次世代STEM人才必備的實作經驗技術能量，促進產業升級轉型。