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特企／板橋大遠百　探尋歐洲巷盡在遠百！體驗歐式浪漫零時差

▲遠東百貨徐雪芳總經理與比利時臺北辦事處馬徹處長MR. Matthieu Branders、匈牙利貿易辦事處葛凱達代表、法國工商會史迪芬執行長MR. Stephane Peden、西班牙商務辦事處黎俐妘商務組長共同揭幕。（圖／品牌提供）
▲遠東百貨徐雪芳總經理與比利時臺北辦事處馬徹處長MR. Matthieu Branders、匈牙利貿易辦事處葛凱達代表、法國工商會史迪芬執行長MR. Stephane Peden、西班牙商務辦事處黎俐妘商務組長共同揭幕。（圖／品牌提供）

本報訊

想體驗純正歐洲美食與浪漫氛圍不用等度蜜月!板橋大遠百聯手巧克力女王 羅宇帆女士，8月01日至8月19日於板橋大遠百9F威尼斯廣場熱烈舉辦「探尋歐洲巷 盡在遠百」歐洲展活動，此次除了帶來在比利時創立的自有巧克力品牌「DIVA LIFE」的各式頂級巧克力外，展售地點更選在板橋大遠百9F威尼斯廣場，最具有歐洲氛圍的地方，網羅了各國美食，如經典的法式烘焙、下午茶、冰淇淋、吉拿棒，西班牙的燉飯、橄欖油，比利時及義大利的巧克力、餅乾，奧地利的休伯納捲，匈牙利的紅白酒，葡萄牙的蛋塔、德國的花草茶等，讓一般民眾都能零時差、零距離的享受歐洲特色美食。

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板橋大遠百歐洲展 好久不見藍色小精靈

這次特別邀請到比利時經典漫畫「藍色小精靈」巨型人偶與來賓見面，喚起許多6、7年級生的美好童年!為了讓來賓可以更貼近歐洲的文化體驗，更是加碼舉辦多場巧克力DIY、歐洲毛根花DIY、香水DIY及魔術特技表演，還有神秘的北極星塔羅牌快閃活動、面部派對歐風彩繪與親子繪本時光…...等精彩活動，讓來賓來到歐洲展現場，彷彿沉浸一場華麗的歐式美食嘉年華。

歐洲展讓消費者不用坐十幾個小時的飛機，來板橋大遠百即可享受到純正歐洲頂級美味。為了回饋消費者的支持，板橋大遠百更是加碼推出各式滿額贈活動 歐洲展活動期間，凡於3-8F男童裝單筆滿3500元即贈50元歐洲展抵用券、於歐洲展會場消費滿500元，即可兌換比利時進口巧克力乙份，買越多送越多喔！！

歐式風情 獨家極致美味

板橋大遠百歐洲展，獨家推出也花·也草 德國茶，傳承德國180年製茶工藝，提供舒眠放鬆及調整體質的國寶茶、草本茶、錫蘭紅茶及花果茶系列散茶及茶包，值得細細品味；Pelican法式冰淇淋，是於2012年由法國主廚Claude Barbe創立的正宗法式冰淇淋品牌。貝力岡冰淇淋秉持著法式冰淇淋「最高水果含量」的原則，使用在地小農鮮果，並將水果含量提升到60%以上，是一般美式及義式冰淇淋的兩倍。並結合正統法式工藝、打造出飽含濃郁天然風味、卻輕盈無負擔的匠心級冰淇淋。以及Diva Life 比利時巧克力，使用世界排名前5%稀有的可可豆，以及100%可可脂，堅持不加防腐劑含植物油，0反式脂肪健康又好吃，為比利時皇室御用，國王日欽點的巧克力品牌，各式精緻歐洲美食，推薦給重視生活品味的來賓。

精選商品
⦁DIVA LIFE
情鎖新橋 – 銀饌禮盒 (5入/10入) 推薦價 480元/880元
⦁貝力岡法式冰淇淋
一球100元 第二球+80元 甜筒+10元
⦁Brusa
卡尼思脆莉 – 義大利手工巧克力餅乾32入禮盒 推薦價：1,280元

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