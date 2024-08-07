特企／板橋大遠百　探尋歐洲巷盡在遠百！體驗歐式浪漫零時差

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這次特別邀請到比利時經典漫畫「藍色小精靈」巨型人偶與來賓見面，喚起許多6、7年級生的美好童年!為了讓來賓可以更貼近歐洲的文化體驗，更是加碼舉辦多場巧克力DIY、歐洲毛根花DIY、香水DIY及魔術特技表演，還有神秘的北極星塔羅牌快閃活動、面部派對歐風彩繪與親子繪本時光…...等精彩活動，讓來賓來到歐洲展現場，彷彿沉浸一場華麗的歐式美食嘉年華。
歐洲展讓消費者不用坐十幾個小時的飛機，來板橋大遠百即可享受到純正歐洲頂級美味。為了回饋消費者的支持，板橋大遠百更是加碼推出各式滿額贈活動 歐洲展活動期間，凡於3-8F男童裝單筆滿3500元即贈50元歐洲展抵用券、於歐洲展會場消費滿500元，即可兌換比利時進口巧克力乙份，買越多送越多喔！！
歐式風情 獨家極致美味
板橋大遠百歐洲展，獨家推出也花·也草 德國茶，傳承德國180年製茶工藝，提供舒眠放鬆及調整體質的國寶茶、草本茶、錫蘭紅茶及花果茶系列散茶及茶包，值得細細品味；Pelican法式冰淇淋，是於2012年由法國主廚Claude Barbe創立的正宗法式冰淇淋品牌。貝力岡冰淇淋秉持著法式冰淇淋「最高水果含量」的原則，使用在地小農鮮果，並將水果含量提升到60%以上，是一般美式及義式冰淇淋的兩倍。並結合正統法式工藝、打造出飽含濃郁天然風味、卻輕盈無負擔的匠心級冰淇淋。以及Diva Life 比利時巧克力，使用世界排名前5%稀有的可可豆，以及100%可可脂，堅持不加防腐劑含植物油，0反式脂肪健康又好吃，為比利時皇室御用，國王日欽點的巧克力品牌，各式精緻歐洲美食，推薦給重視生活品味的來賓。
精選商品
⦁DIVA LIFE
情鎖新橋 – 銀饌禮盒 (5入/10入) 推薦價 480元/880元
⦁貝力岡法式冰淇淋
一球100元 第二球+80元 甜筒+10元
⦁Brusa
卡尼思脆莉 – 義大利手工巧克力餅乾32入禮盒 推薦價：1,280元