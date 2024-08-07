前藍委力拱盧秀燕選黨主席　王金平：只要她有意願就是好人選

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國民黨明年將改選黨主席，立委蘇清泉透露「好幾個都有意願」，他說大家都是好朋友，現在就看看怎麼去撟、不要節外生枝，因為「國民黨經不起分裂，沒有團結完全沒有機會」。媒體問他，盧秀燕有沒能力團結國民黨？他沒把話說死，強調各有各的強項，並指盧秀燕是藍營2028的第一人選，但可以想見，民進黨將圍著盧秀燕一直打，現在距離大選時間還很久，未來變化很難講，所以還是要有預備人選，步步為營。
前立委呂學樟態度相對明確，他稱許盧秀燕在立委、市長任內的表現都讓人刮目相看，台中人對市長媽媽政績的肯定，就是盧秀燕最大後盾。席間他公開表達心聲，指台灣需要正向的人帶領國家前進，希望盧秀燕先參選黨主席，進而帶領整個黨「2028把政權拿回來」。他強調「這是我個人意見，也是很多人共同心聲，若（盧）有這樣的意願，今天來自全國各地的老朋友一定全力支持。」
王金平席間避談選舉，媒體問及盧秀燕是否為黨主席適合人選，王金平笑回「只要她有意願的話，那就是好人選」。至於拿下黨主席是否有助直取總統大位？王金平說「明年7月的事情，我現在還沒辦法講，因為還沒有仔細評估」，但他希望盧秀燕能「各方面繼續成長，這是必然的」。
盧秀燕以地主之姿，全場和女立委們抱抱、和男立委握手，帶領大家齊聲祝福父親節快樂，多位立委向她表態「你這樣很好，我也支持你」、「你要選總統喔」！她皆未正面回應，並向媒體說明，每年父親前後，資深委員們邀請王金平等老同事一起聚會，已經行之有年，「沒什麼特別奇怪的」。