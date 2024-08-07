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李洋摟女友被問1題！慌亂反問「哪個大寶貝」　遲鈍反應逗笑全場

▲李洋在機場摟女友突被問1題嚇傻！慌亂反問「哪個大寶貝」，遲鈍的反應逗笑全場的人。（圖／李洋臉書）
▲李洋在機場摟女友突被問1題嚇傻！慌亂反問「哪個大寶貝」，遲鈍的反應逗笑全場的人。（圖／李洋臉書）

記者洪生儒／綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟和李洋，在巴黎奧運金牌賽以三戰兩勝的成績，擊敗中國羽球男雙組合梁偉鏗與王昶，創下羽球男雙金牌2連霸的佳績，全台粉絲都感動不已。而王齊麟與李洋在今（7）日回台，抵達桃園機場時，被大批媒體包圍追訪，李洋的女友也特地前來接機，而李洋在出關時被問了一句：「你的大寶貝呢？」他一度慌亂看了一眼女友露出疑惑表情說：「哪個大寶貝？」逗笑現場所有人。

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李洋返台見女友接機超開心　突被問一句話嚇到反應慌亂

李洋與王齊麟在7日返台，抵達桃園機場時，李洋見到女友來接機，開心地伸手甜蜜摟著女朋友的肩膀，兩人幸福甜蜜的模樣，讓現場充滿粉紅泡泡。沒想到，當李洋要出關的時候，被問了一句：「你的大寶貝呢？」他瞬間慌亂的看了一眼身邊的女朋友在哪，接著露出疑惑的表情說：「哪個大寶貝？」似乎是擔心這個問題會讓女友吃醋。

▲王齊麟和李洋，在巴黎奧運金牌賽以三戰兩勝的成績，擊敗中國羽球男雙組合梁偉鏗與王昶，創下羽球男雙金牌2連霸的佳績。圖為李洋。（圖／李洋臉書）
▲王齊麟和李洋，在巴黎奧運金牌賽以三戰兩勝的成績，擊敗中國羽球男雙組合梁偉鏗與王昶，創下羽球男雙金牌2連霸的佳績。圖為李洋。（圖／李洋臉書）
不過，李洋在隔了幾秒之後，瞬間搞懂了自己剛剛被問的問題，連忙回答說：「他（王齊麟）出去了！」不少網友看到這段影片，都被李洋的遲鈍反應逗到笑出來，也有許多網友笑說他真正的大寶貝是他身邊女友。

王齊麟奪金忍不住哽咽　李洋坦言有很多辛苦面

事實上，李洋跟王齊麟在巴黎奧運奪下金牌後，兩人在賽後受訪時，李洋熱情地向王齊麟告白說：「謝謝大寶貝，我下課了！」王齊麟聽了則趕緊接著說：「還沒有下課，我們可能會有年終賽，還有台北公開賽。」

兩人賽後也分享了2連霸奪金的心情，王齊麟回想起上次參加東京奧運，他坦言其實沒料到會拿金牌，當時還很懵懂，經歷了很多起伏跟質疑之後，這次可以再站上頒獎台，聽到國旗歌在現場播放，真的很感動，會忍不住哽咽。而李洋也坦言：「當下感動得快哭，我們終於做到了，就像齊麟講的，我們有很多辛苦面，但希望大家可以看到我們好的那一面，辛苦面由我們承擔就好。」

▲李洋見到女友（中下）來接機，開心地伸手甜蜜摟著女朋友的肩膀，兩人幸福甜蜜的模樣，讓現場充滿粉紅泡泡。（圖／李洋臉書）
▲李洋見到女友（中下）來接機，開心地伸手甜蜜摟著女朋友的肩膀，兩人幸福甜蜜的模樣，讓現場充滿粉紅泡泡。（圖／李洋臉書）

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