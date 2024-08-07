9印尼籍船員遭積欠逾1年薪資　漁業署示警：遠洋業者勿存僥倖心理

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漁業署進一步說明，除了前述檢查機制，並有船員多元申訴管道，包含該署與關懷船員團體合作，接受其轉來申訴案，對於本次關切的個案，確實是近期發現的少數個案，漁業署將秉持勿枉勿縱原則，依法打擊侵害船員權益行為。
對於船上通訊設備取用權，漁業署表示，國際勞工組織漁撈工作公約（ILO-C188）規範，船上漁民應能合理利用通訊設施，費用不超過漁船船東的全部費用。雖因海上通訊成本高，但漁業署除提高補助遠洋漁船將通訊設備提供船員使用，日前亦邀集產業團體與關心外籍船員權益等相關利害關係人，共同討論遠洋漁船通訊設備使用指引草案，期許更多遠洋漁船經營者參與，讓海上作業的船員朋友能與外界保有良好的通訊聯繫。
對於外界關注漁船10個月應靠港的部分，本案漁船確於去年9月至10月期間曾停靠薩摩亞港口，今年7月返回臺灣港口，上一航次海上停留近9個月，尚符合規定。
漁業署再次呼籲遠洋漁業要發展，船員權益須維護，我國遠洋漁業的勞動力除我國籍船長外，幾乎全由外籍船員組成，外籍船員是我國遠洋漁船的重要工作夥伴。
漁業署要求遠洋漁業經營者應善待外籍船員，依法規及勞務契約規定如期發放全額薪資，讓外籍船員在我國遠洋漁船有良好的勞動條件，讓外籍船員願意來、留得住、工作有效率，進而促進產業發展。這是我國遠洋漁業永續發展的關鍵經營要素之一。漁業署也感謝所有關心外籍船員權益的團體，藉由公私部門協力，一同守護外籍船員權益，促進產業永續發展。