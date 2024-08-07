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9印尼籍船員遭積欠逾1年薪資　漁業署示警：遠洋業者勿存僥倖心理

▲漁業署呼籲遠洋漁船經營者勿存僥倖心理，為確實保障遠洋漁船境外僱用外籍船員權益。（示意圖，非文中提及業者／NOWnews資料照）
▲漁業署呼籲遠洋漁船經營者勿存僥倖心理，為確實保障遠洋漁船境外僱用外籍船員權益。（示意圖，非文中提及業者／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

民間團體與印尼籍船員今（7）日召開記者會，反映遠洋漁船長期積欠薪資等情形，漁業署表示，已於上（7）月22日對該船實施勞動權益檢查，發現疑似積欠9名外籍船員薪資長達11至15個月不等，漁業署便在8月2月函促漁船經營者限期給付，並於8月6日邀集經營者及仲介機構協調進展，獲業者允諾於8月9日前與船員結清薪資；若逾期未完成，將以仲介機構保證金抵償，漁業署將本著勿枉勿縱、審慎處理的原則，維護船員權益。

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漁業署呼籲遠洋漁船經營者勿存僥倖心理，為確實保障遠洋漁船境外僱用外籍船員權益，並輔導經營者遵守法規及履行勞務契約，漁業署自111年10月起至今（113）年7月止，已在國內、外港口累計檢查達1,364艘次，對於所發現具體違規個案均依法查處，有涉及人口販運等刑事不法個案，亦移送檢察機關偵辦，決不寬貸。

漁業署進一步說明，除了前述檢查機制，並有船員多元申訴管道，包含該署與關懷船員團體合作，接受其轉來申訴案，對於本次關切的個案，確實是近期發現的少數個案，漁業署將秉持勿枉勿縱原則，依法打擊侵害船員權益行為。

對於船上通訊設備取用權，漁業署表示，國際勞工組織漁撈工作公約（ILO-C188）規範，船上漁民應能合理利用通訊設施，費用不超過漁船船東的全部費用。雖因海上通訊成本高，但漁業署除提高補助遠洋漁船將通訊設備提供船員使用，日前亦邀集產業團體與關心外籍船員權益等相關利害關係人，共同討論遠洋漁船通訊設備使用指引草案，期許更多遠洋漁船經營者參與，讓海上作業的船員朋友能與外界保有良好的通訊聯繫。

對於外界關注漁船10個月應靠港的部分，本案漁船確於去年9月至10月期間曾停靠薩摩亞港口，今年7月返回臺灣港口，上一航次海上停留近9個月，尚符合規定。

漁業署再次呼籲遠洋漁業要發展，船員權益須維護，我國遠洋漁業的勞動力除我國籍船長外，幾乎全由外籍船員組成，外籍船員是我國遠洋漁船的重要工作夥伴。

漁業署要求遠洋漁業經營者應善待外籍船員，依法規及勞務契約規定如期發放全額薪資，讓外籍船員在我國遠洋漁船有良好的勞動條件，讓外籍船員願意來、留得住、工作有效率，進而促進產業發展。這是我國遠洋漁業永續發展的關鍵經營要素之一。漁業署也感謝所有關心外籍船員權益的團體，藉由公私部門協力，一同守護外籍船員權益，促進產業永續發展。

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