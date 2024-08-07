彭蒙惠辭世「享耆壽98歲」　李遠：我是眾多學生之一

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彭蒙惠1926年出生於美國西雅圖，1951年至花蓮部落宣教，1960年創立「基督教救世傳播協會」，從福音廣播發展出英語教學和音樂宣教。1962年創設「空中英語教室」後，發展為「大家說英語」、「空中英語教室」及「Advanced彭蒙惠英語」等英語教學雜誌；1963年創設「天韻合唱團」。所創辦的集團發揮出版、音樂等文化產業多元影響力。
其曾於1989年獲得金鼎獎特別獎；2002年由總統府頒發最高文官獎項紫色大綬景星勳章，表揚多年來致力於英語教育與推動臺灣國際化的貢獻；2010年再獲亞洲出版大獎頒發「終生成就獎」，是臺灣獲此殊榮第1人；中華民國婦女聯合會2021年頒贈首屆「婦女卓越貢獻獎」；2023年獲臺北市政府頒贈臺北文化獎特別獎。
彭蒙惠多年來深入淺出的英語教學橫跨不同世代，成為臺灣人學習成長歷程中的共同記憶，對偏鄉英語教育亦不遺餘力。彭蒙惠鼓勵大家，英文是打開世界的一扇窗，不只可以擴張思考能力、眼界，更能提供更多的機會與選擇。
文化部表示，2023年6月21日彭蒙惠正式成為臺灣人，感念其熱愛臺灣，終身奉獻臺灣人民，集合出版、廣播、電視、網際網路、多媒體的管道協助學子擴展國際視野，也為不同世代讀者開拓文化視野及深遠影響。