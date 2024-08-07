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彭蒙惠辭世「享耆壽98歲」　李遠：我是眾多學生之一

▲空中英語教室創辦人彭蒙惠逝世，享耆壽98歲。（圖／空中英語教室提供）
▲空中英語教室創辦人彭蒙惠逝世，享耆壽98歲。（圖／空中英語教室提供）

記者許若茵／台北報導

《空中英語教室教育集團》創辦人彭蒙惠昨（6）日辭世，享耆壽98歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意，文化部也感念其熱愛臺灣，終身奉獻臺灣人民。

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李遠表示，一個人一輩子只做好一件事，並且把自己的一生奉獻給她所熱愛的地方，這種人不但值得我們尊敬，而她自己的一生也是幸福的。在臺灣推動『空中英語教室』的彭蒙惠正是這樣的典範。「有太多臺灣的青少年曾經去過空中英語教室，我就是眾多的學生之一，在那裡我們開始用英語『說話』。沒有去過但是跟著教材收聽的人更多，對於她，我們一整個世代的人都有無盡的感恩和懷念。」 

彭蒙惠1926年出生於美國西雅圖，1951年至花蓮部落宣教，1960年創立「基督教救世傳播協會」，從福音廣播發展出英語教學和音樂宣教。1962年創設「空中英語教室」後，發展為「大家說英語」、「空中英語教室」及「Advanced彭蒙惠英語」等英語教學雜誌；1963年創設「天韻合唱團」。所創辦的集團發揮出版、音樂等文化產業多元影響力。 

其曾於1989年獲得金鼎獎特別獎；2002年由總統府頒發最高文官獎項紫色大綬景星勳章，表揚多年來致力於英語教育與推動臺灣國際化的貢獻；2010年再獲亞洲出版大獎頒發「終生成就獎」，是臺灣獲此殊榮第1人；中華民國婦女聯合會2021年頒贈首屆「婦女卓越貢獻獎」；2023年獲臺北市政府頒贈臺北文化獎特別獎。 

彭蒙惠多年來深入淺出的英語教學橫跨不同世代，成為臺灣人學習成長歷程中的共同記憶，對偏鄉英語教育亦不遺餘力。彭蒙惠鼓勵大家，英文是打開世界的一扇窗，不只可以擴張思考能力、眼界，更能提供更多的機會與選擇。 

文化部表示，2023年6月21日彭蒙惠正式成為臺灣人，感念其熱愛臺灣，終身奉獻臺灣人民，集合出版、廣播、電視、網際網路、多媒體的管道協助學子擴展國際視野，也為不同世代讀者開拓文化視野及深遠影響。

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