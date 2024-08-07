奧運男籃／Curry狀態低迷！三分命中率不到3成　本人透露自身定位

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Curry奧運首秀對塞爾維亞拿下11分，在對陣南蘇丹和波多黎各的比賽中分別得到3分和8分。在對南蘇丹那一戰，Curry在比賽剩下7分鐘時才上籃得手，這是他在此役的唯一進球，這位36歲的老將全場9投1中，6次三分球出手全數投丟。
在美國隊凌晨以35分之差擊敗巴西隊的比賽中，他僅出手3次，在近17分鐘的上場時間裡，拿下7分1籃板。這可能會讓Curry的球迷感到有些失望，這位史上最偉大的射手並沒有以最佳進攻狀態進入本屆奧運。不過Curry仍在有限的上場機會中，保持著無私的態度，專注於盡一切努力幫助球隊爭奪金牌。
Curry無私發揮 狀態不好仍積極幫助隊友
「我在這支球隊的許多工作就是吸引注意力，並為其他球員創造投籃機會，」Curry在8強戰賽後接受《舊金山紀事報》訪問時這樣說道 ，「我沒有得到很多分數。但只要我繼續努力切入、無球跑位，我們球隊有很多出色的傳球手、終結者、和射手，他們能夠找到機會。」
而這也是美國隊總教練Steve Kerr的想法，他說：「這就是我們球隊的美妙之處和能力所在，任何人都可以主宰比賽。這些球員在NBA時，他們都必須單獨帶領自己的球隊。所以我們知道他們也有能力在任何一場比賽中帶領這支球隊，我們不知道會是誰，這就是這支美國隊的能力。」
或許在4強戰或金牌戰，我們也有機會看到這位金州勇士隊的超級球星，打出自己的奧運代表作。
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