「2024台灣文博會」8/23登場！700個攤位規模最大、開發夜間觀光

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同時，主展區戶外也會有肢體表現、聲音表演及馬戲表演，包含The Legendary Luxurious House of Louboutin、9.5K Haus of Versace（Kiki）、House of Desire慾望之家、走繩維度SlackDimension、身聲跨劇場、鐵獅玉玲瓏、星合有限公司等。
今年的地方館由屏東縣政府文化處、澎湖縣政府文化局策展，屏東館以「屏實力上場」為主題，民眾可以穿梭屏東的極限領域裡，探索多元文化浪潮，還能下場擔任極限運動員，體驗屏東軟實力。澎湖館呈現豐富視覺藝術，加入文學、搭配遠渡來台的海選商品，透過手作工作坊打造「仙境夢游」主題。
國立台灣工藝研究發展中心則以「物輪轉ū lìan tńg」為題，展示台灣工藝的傳統與創新。文化內容策進院則以「閱聽行為株式會社」為主題，在展區中藉由趣味故事的挖掘，呈現台灣文創產業的趨勢。
今年商展創下文博會商展展期最長、歷史最多參展品牌的一次，總共有220個文創品牌、近350個IP授權，共超過570個參展品牌、近700個攤位參加。4個展區包含文創「啥物攏好買、百面良品」、IP授權展區「新寶島·金鑠鑠」、新秀展區「那會遮gâu」、首度新增台南起家厝「對府城·到世界」專區，邀請30個生長在台南、在地方經營，或是創作靈感來自台南的品牌。
文化部表示，文化策展規劃「那聽那行」、「那看那記」、「那會按呢」 的走讀、展示、論壇展演3種形式活動，讓民眾以更多員方式認識今年的文化策展。10條期間限定走讀旅遊及會展中心的大師論壇，藝文專業講者分享活動則在8/8的9點於KKDAY平台準時開賣。會展中心戶外展區的文化主題式展演，室內1樓商展區大舞台的論壇、專題分享、原創IP見面會等，則可以自由參加。
此外，文化部透露，文博期間在高鐵台南戰可以買到每日限量100個的「藕遇美梅、府城特色便當」及「鰻好吃、蝦好呷便當」特色便當，採用在地食材，讓台南記憶蔓延到味蕾，邀請大家把握今年暑假尾聲，規劃一場台南文化創意之旅。
【2024台灣文化創意博覽會】
「Lesson :D」台南概念展區
地點：321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區
活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00
「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區
地點：台南文創園區
活動期間：
8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00
8月30日（五）、31日（六）10:00-20:00
9月01日（日） 10:00-17:00
品牌商展、文化策展
地點：大台南會展中心
專業買家日：
8月26日（一）、27日（二）10:00-18:00
開放一般民眾入場：
8月28日（三）、29（四）10:00-18:00
8月30日（五）、31（六）10:00-20:00
9月1日（日）10:00-17:00