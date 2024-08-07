「潔葬」已成為新趨勢　中市府提供「身後事」多元選擇

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吳世瑋指出，台中市近年來海葬、樹葬採行件數提升，民眾接受度逐漸提高，其中又以樹葬增加最快，根據統計102年計276件，10年後的112年則增加至3,160件，成長近11.5倍，每年採行件數更以1至2成的比例逐年遞增。而今年1至7月採行件數也有1,924件，全市樹葬累計採行件數更達1萬9,065件，使用率突破六成，因應未來需求增加，目前興建中的太平區第一花園公墓、東勢區第一公墓及北屯區第28公墓納骨塔興建工程，除規劃納骨櫃位外，也同步劃設環保葬區，打造多元殯葬服務園區。
台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，大甲環保葬區位於大甲殯儀館區內，為海線地區第2處樹葬區，斥資近38萬元打造，面積為264平方公尺，可容納196個穴位，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且環保葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品，今年3月25日啟用迄今已有58名逝者採行，使用率近三成，顯見民眾環保意識抬頭，市府也會視民眾需求增設，全力提升殯葬服務品質。
生管處說，台中市民身故後採行火化比例高達99.4%，傳統土葬者僅占0.6%，顯見民眾喪葬觀念與時俱進，越來越多民眾選擇並支持多元環保葬，樹葬儀式簡潔又不失心意，且使用費僅需3,000元，園區內透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，對減緩全球暖化及環境永續發展深具正面成效。未來市府也將持續推動，並配合公墓公園化及多元葬法推動，促進土地活化運用，積極打造市地循環利用、永續建設，提供市民更好的生活品質。