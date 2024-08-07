大阪心齋橋「光頭中文男」搶錶刺傷店員！逃逸關西機場遭警逮捕
日本大阪心齋橋商店街週三（7）驚傳強盜殺人事件，一名外國籍、說著中文的光頭男子於下午1點左右先是走進一間販售高級鐘錶、珠寶的商店表示要看名錶，接著便搶走價值6280萬日圓的名錶，又持刀將阻止他的男店員刺到重傷；稍早於下午4時半左右，日本警方成功在關西國際機場將該名男子逮捕，並依強盜殺人未遂案件進行調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《MBS NEWS》、《讀賣新聞》等日媒報導，事件發生於大阪心齋橋一丁目商店街的時岡珠寶行，警方於下午1時40分左右接獲報案，目擊者稱當時有一名說著中文的光頭男子和店員交談時，突然持刀威脅店員，試圖搶走價值6280萬日圓（約新台幣1400萬元）的名錶。
店內另一名30多歲男店員出面制止時，遭嫌犯突然持刀砍傷腹部，當場血流不止，並因傷勢嚴重陷入昏迷，嫌犯隨即迅速逃離現場，目前該名男店員已被送往醫院，但仍處於失去意識狀態，警方則在現場拉起封鎖線。
報導指出，嫌犯是名身高約170至175公分、體型結實的外國籍男子，他身上穿著白色短袖襯衫、黑色短褲，嫌犯佩戴墨鏡、光頭並且使用中文溝通；警方展開追捕後，很快地就在下午4時半成功在關西國際機場將該名男子逮捕，目前以強盜殺人未遂案件進行調查。