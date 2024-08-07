迎接奧運國手將辦英雄遊行！賴清德曝台灣精神「不怕挑戰」

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賴清德指出，每一位站上奧運殿堂的選手，讓國人動容的，不只是他們在賽場上的精采表現，更讓人敬佩的是，他們精益求精、不斷超越自我的努力過程，「我相信，全體國人都會對所有選手拚戰的身影，給予最熱烈的掌聲」。
賴清德說，奧運的重要精神，正是「友誼、團結和公平競爭」，大家見證了，運動競技所誕生出互相尊敬的友誼關係，但也有台灣選手遭遇到謠言和攻擊。
賴清德提到，台灣精神就是不怕挑戰，台灣選手就是全力以赴、用實力拚戰，而所有人都與他們同在，更要成為每一位台灣英雄最堅強的後盾，回來之後，行政院也會就新成立的體育暨運動產業發展部來推動，以迎接他們的回來，也進一步推動台灣運動普及化還有產業的發展。
據轉述，林右昌在黨務報告時表示，奧運英雄即將回國，可能會舉辦遊行，呼籲民進黨黨公職參與，表達民進黨支持運動選手的態度。
此外，賴清德也在會中表示，行政院已經完成「114年度中央政府總預算案」的籌編作業，昨天也循往例到總統府向他報告，明年度的總預算，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘 209億元，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到1,415億元，是24年來最高。
賴清德指出，在總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防支出，在投資未來、建設國家的同時，提升對國人的照顧，是行政團隊不變的目標。
賴清德說，在邁向2050淨零轉型上，相關預算首次突破1千億元；對於國人關切的詐騙問題，打詐經費也比今年度，大約增加4.8倍；另外，這次「凱米」颱風帶來淹水災情，政府也非常重視，整體治水經費立即調整，達到551億元，比今年度增加159億元，增加超過百分之40，面對氣候變遷的威脅，中央政府會持續支持地方治水，保障國人生命財產安全。
另，民進黨中常會通過柯建銘擔任財務委員會主任委員，洪申翰、張宏陸、林俊憲，三位中常委擔任人事評議委員會委員，王定宇、陳茂松、王世堅、邱志偉、鍾佩玲中常委則擔任入黨複審小組成員。