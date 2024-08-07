7-11霜淇淋新口味！酷聖石「厚乳霜淇淋」濃郁登場 僅16門市限定
炎炎夏日來吃冰！7-11推出酷聖石「厚乳霜淇淋」新口味，全台僅16家7-11酷聖石複合店限定，除了霜淇淋甜筒款，還可以加20元升級脆餅杯或是3款特殊口味，最頂配還有「酷聖石聖代款」，冰淇淋加霜淇淋再加2款配料，三重口感好滿足！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11宣布將在酷聖石複合店正式推出酷聖石品牌霜淇淋，首波口味推出「厚乳霜淇淋」，於8月14日陸續重磅亮相，使用酷聖石高品質冰淇淋基底製作，搭配脆皮甜筒、酷聖石形象杯套，經典重現COLD STONE，每支售價59元， 加20元可升級「脆餅杯」，8月14日起購買酷聖石霜淇淋系列一支免費贈送Logo可可糖片，數量有限、贈完為止。
還有三款經典口味搭配，「酷聖石巧遇樂莓」、「巧克力冰風暴」、「爆米花Q樂園」，包括霜淇淋以及兩款配料，每份原價79元，8月14日起至8月27日嚐鮮價69元。
愛吃冰的不能錯過最頂配版本的「酷聖石聖代款」，兼具霜淇淋柔軟順口、酷聖石冰淇淋濃郁奶香，搭配酷聖石經典脆餅，三重口感好滿足，含有霜淇淋以及2oz冰淇淋、配料兩款、酷聖石脆餅，每份原價158元，8月14日起至8月27日嚐鮮價129元。
【酷聖石「厚乳霜淇淋」首波僅16門市限定】
台南：Fresh首府、Fresh康橋、亞萬、東山站
高雄：超美、鼎和、重惠
桃園：鶯寶、千塘、福倉、長業
新竹：内灣
花蓮：花蓮南平
新竹：湖口廠
雙北：擎天崗、湖鑫
全家霜淇淋8月6日起開賣新口味「是芭樂系」，雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」。「是芭樂系」，俏皮地以日文「素晴らしい(subarashi)」諧音命名，選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味。
「木瓜牛奶霜淇淋」，以台灣產木瓜汁融合濃郁滑順的牛奶，一口就能享受果香及奶香，喜歡木瓜牛奶口味的消費者千萬別錯過。