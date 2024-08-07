賀錦麗副手選華茲是豪賭？共和黨竊喜 外媒：賀相信在搖擺州能贏
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式獲得民主黨提名出馬競選美國總統，她於6日宣布選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為副手搭檔，兩人一同出席賓州的活動場合造勢。不過，賓州在這次美選被視為關鍵搖擺州，賀錦麗未選擇賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）擔任副手，讓共和黨陣營喜出望外。有外媒認為賀錦麗選華棄夏是場豪賭，賀錦麗陣營相信即使沒有選擇夏皮洛當副手，一樣可以拿下賓州。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Axios》報導，共和黨人對於華茲成為賀錦麗的副手相當滿意，因為他們最擔心的是在賓州頗受歡迎的夏皮洛。賓州擁有19張選舉人票，在幾個關鍵搖擺州中的票數最多，被視為雙方陣營兵家必爭之地，而在這樣的背景下，賀錦麗卻仍然沒有選擇現任賓州州長夏皮洛擔任副手。幾位共和黨策略師透露，華茲出線是選戰自拜登退選以來，「我們獲得的第一次突破」。
賀錦麗陣營當然知道賓州的重要性，她和華茲首度聯袂公開在造勢場合亮相就是賓州，賀錦麗正是在賭，即使沒有夏皮洛，她一樣可以拿下賓州。
報導指出，華茲在明尼蘇達執政取得的成就相當吸引賀錦麗，賀錦麗大讚華茲為中產階級家庭奮鬥的信念根深蒂固，且華茲的背景也能與賀錦麗互補。另一方面，夏皮洛因為對以色列的支持而引來一些進步人士的批評，賀錦麗陣營不希望左派勢力在此關鍵時刻再度分歧。報導透露，之前訪問的多數民主黨選戰智囊其實更傾向由夏皮洛擔任副手，但他們對於華茲出線也不至於排斥。
《CNN》指出，知名度不高的華茲最大優勢就是民主黨內沒有任何主要派系反對他，不帶來傷害成為挑選副手的最高指導原則。然而，民主黨已經在明尼蘇達州執政連續超過50年，華茲在2022年贏得州長選舉時，獲得的支持率與2020年的拜登相差無幾，相反，夏皮洛在2022年贏得賓州州長時，獲得的支持率比2020年的拜登在賓州高出14個百分點。《CNN》報導最後結論，假如賀錦麗於11月的美選中輸掉賓州，沒有選擇夏皮洛當副手肯定會讓她後悔莫及。