全家霜淇淋買1送1來了！父親節加碼「19元吃霜淇淋」：比半價便宜
全家霜淇淋買一送一又來了！夏季高溫炙熱，全家自8月9日起至8月11日，康康五再推出霜淇淋買一送一優惠，不限制口味、支付方式，半價爽吃百萬YouTuber千千聯名的新口味「是芭樂系」、「木瓜牛奶」。並且明（8）日父親節開始，到全家取件並且主動出示全家會員，即可獲得霜淇淋19元優惠券。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家霜淇淋買一送一
全家本週康康五優惠提早曝光，門市自8月9日起至11日，現擠霜淇淋買一送一優惠，不限口味以及支付方式。此外，還有阿奇儂「奧地利之心草莓雪糕」，以及天然水、十六茶零咖啡因豆乳奶茶通通買一送一。
剛好嚐鮮8月6日起開賣的新口味，與百萬YouTuber千千所創立的美食品牌「水水灶咖」合作，推出「是芭樂系」以及熱賣回歸的「木瓜牛奶」口味，芭樂口味選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味，想要嚐鮮的快衝一波。
🟡全家取貨霜淇淋19元
父親節8月8日起至8月31日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得霜淇淋19元優惠券，原價49元的霜淇淋，特價只要19元開吃，比買一送一更便宜，限量30萬組，送完為止。
要注意的是，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
🟡7-11取貨送7元購物金
7-11 8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，數量有限、送完為止，兌換截止日為8月14日。
每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。