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iPhone 16可能會在9月「這天」發布！蘋果AI功能預估10月才會亮相

▲根據《彭博社》最新爆料，iPhone 16系列新機登場時間，預計將落在台灣時間的9月11日凌晨。（圖／傑昇通信提供）
▲根據《彭博社》最新爆料，iPhone 16系列新機登場時間，預計將落在台灣時間的9月11日凌晨。（圖／傑昇通信提供）

記者鄭妤安/台北報導

蘋果秋季發表會將於9月登場，根據《彭博社》最新爆料，iPhone 16系列新機登場時間，預計將落在台灣時間的9月11日凌晨，約莫會在10月時透過iOS 18.1更新，正式推送蘋果AI功能，這也意味著 iPhone 16上市初期，仍無法啟用AI功能。

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蘋果公司將以的「Apple Intelligence」加入全球科技巨擘AI賽局，然而，近期外媒有最新消息指出，公司將推遲蘋果AI的上線時間，預計於10月蘋果推出軟體大更新時才能啟用，無法趕上9月iPhone新機發表會。

蘋果於今年6月終於搭上了生成式AI的潮流，執行長庫克（Tim Cook）在2個月前的全球開發者大會（WWDC）上，公布蘋果AI規劃，首次展示全新蘋果自研AI人工智慧技術「Apple Intelligence」，目前蘋果AI預計只能夠在配備A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，與日後推出的新款機型，以及搭載M1晶片或更高版本的iPad和Mac電腦才得以運行。

彭博社記者Mark Gurman最新報導指出Apple Intelligence功能不會出現在 iOS 18 的初始版本和其他新作業系統中，它們將包含在iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1中。

為什麼新款iPhone可能會先於蘋果AI上市？Mark Gurman表示，2011年時，蘋果推出iPhone之前，公司決定將硬體發佈時間從6月推遲到10月，理由是iCloud和Siri的新服務要到秋天才能準備好，如今蘋果也遇到類似的問題，不過這次採取不同的策略，在服務尚未準備就緒之際，也不會推遲新硬體的推出。他透露，iPhone新機發佈的時間將與去年大致相同，可能會落在美國時間9月10日。

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