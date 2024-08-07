中國戰狼趙立堅被發配邊疆一年半後　妻發乳癌末期放棄化療消息

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就在趙立堅被發配邊疆後，原先在微博會轉發兩人生活趣事的妻子湯天如也轉趨低調，後被發現突然刪掉多數貼文，甚至連帳號也一度搜尋不到，重新回歸後，發文次數也不若以往。
然而，久未發文的湯天如近日在其微博帳號「大聰和臭丫頭」突然發布多張身穿病服躺在病床依偎著趙立堅的照片，並打上「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員」，引發中國網友關注。
湯天如稱，去年6月初被確診惡性三陰性乳腺癌第5期，醫生要求立即住院手術，並告知發展速度特別快很危險，在出差回國後接受了兩次手術，但醫生告訴她，如果不化療和放射性治療，生命期只有6個月，如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月，她決定決定不接受西醫治療，「我不想天天讓他（趙立堅）陪著我去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些選擇中醫調理」。
值得注意的是，湯天如前次吸引目光的貼文，是在2023年7月10日，當時的中國外交部長秦剛消失一個多月，傳出出事消息，湯天如發文稱，「今天是個好日子」，並附上趙立堅之前擔任外交部發言人的公開場合影音。