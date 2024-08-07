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中國戰狼趙立堅被發配邊疆一年半後　妻發乳癌末期放棄化療消息

▲中國前外交部發言人趙立堅被發配邊疆後甚少露面，妻子經營的微博也漸趨黯淡，未料近日傳出癌症末期消息。（圖／翻攝自微博）
▲中國前外交部發言人趙立堅被發配邊疆後甚少露面，妻子經營的微博也漸趨黯淡，未料近日傳出癌症末期消息。（圖／翻攝自微博）

國際中心顏得智／綜合報導

中國外交部前發言人趙立堅去年初被發配「邊疆」後，鮮少公開露面，原先其妻子湯天如在中國社群平台微博經營帳號「大聰和臭丫頭」十分活躍，後也轉趨低調，未料，她突於近日發文稱，自己去年6月確診乳腺癌第5期，因不想再折騰，已放棄化療。

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趙立堅去年初調任外交部邊界與海洋事務司副司長後，公開露面次數相當少，甚至還被爆出現身中越邊境替界碑刷補油漆，以往戰狼形象蕩然無存。

就在趙立堅被發配邊疆後，原先在微博會轉發兩人生活趣事的妻子湯天如也轉趨低調，後被發現突然刪掉多數貼文，甚至連帳號也一度搜尋不到，重新回歸後，發文次數也不若以往。

然而，久未發文的湯天如近日在其微博帳號「大聰和臭丫頭」突然發布多張身穿病服躺在病床依偎著趙立堅的照片，並打上「生命只有一次，死裡逃生。愛是時刻的陪伴，疼愛和呵護，感恩生命中有你。你是最好的丈夫，也是最優秀的黨員」，引發中國網友關注。

湯天如稱，去年6月初被確診惡性三陰性乳腺癌第5期，醫生要求立即住院手術，並告知發展速度特別快很危險，在出差回國後接受了兩次手術，但醫生告訴她，如果不化療和放射性治療，生命期只有6個月，如果配合治療有50%的機會可以活6至24個月，她決定決定不接受西醫治療，「我不想天天讓他（趙立堅）陪著我去醫院，也不想看到自己只能虛弱的坐在輪椅上，既然時間那麼短就不要再折騰自己，讓自己最後的時間舒服些選擇中醫調理」。

值得注意的是，湯天如前次吸引目光的貼文，是在2023年7月10日，當時的中國外交部長秦剛消失一個多月，傳出出事消息，湯天如發文稱，「今天是個好日子」，並附上趙立堅之前擔任外交部發言人的公開場合影音。

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