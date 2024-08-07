2024美國大選「7大搖擺州」最新民調！川普被賀錦麗全面追上
美國副總統賀錦麗確定代表民主黨參選今年美國總統大選，與共和黨前總統川普一較高下，民主黨近期擺脫先前低迷的頹勢，聲勢大漲。根據最新的搖擺州民調顯示，賀錦麗在最關鍵的7個搖擺州幾乎已全面追上川普，都在誤差範圍內，並在其中3州取得領先和平手。
國際中心顏得智／綜合報導
根據英媒《The Telegraph》與民調機構Redfield & Wilton Strategies所做出的最新搖擺州追蹤民調，調查擴及了較為廣泛認定的十個搖擺州，包含新墨西哥州，亞利桑那州、佛羅裡達州、喬治亞州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州，川普與賀錦麗在十州比拚之下呈現打平，雙方各拿五州。
由於新墨西哥州，明尼蘇達州，佛羅里達州至目前為止仍有一定差距，若將範圍限縮至當中差距更小的七個州，賀錦麗則在亞利桑那、內華達、威斯康辛保持些微領先或接近平手；川普則在喬治亞、密西根、北卡、賓州以極小的差距領先，差距皆不到4%。
當選民被問及那些問題會決定他們在 11 月如何投票時，62% 至 74% 的人表示生活成本將是「極其」重要的因素，使其成為迄今為止最重要的問題。醫療保健成本是每個州第二常見的重要議題（53%-61%）。