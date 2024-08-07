《死侍與金鋼狼》票房破8億美元！席琳狄翁祝賀超嗆：恭喜蜘蛛人

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綜合外媒報導，《死侍與金鋼狼》一上映票房就不同反響，僅上映10天就成為有史以來票房最高的R級電影（R級：美國限制級），且現在全球票房收入仍持續累積，即將突破9億美元大關，超過《死侍》前兩部電影的全球收入，《死侍1》票房為7.82億美元（約新台幣255億元），《死侍2》票房為7.85億美元（約新台幣256億元）。
曾唱《死侍2》主題曲 笑嗆死侍是蜘蛛人
而近來曾替《死侍2》唱過主題曲，同時在今年奧運開幕演唱造成轟動的席琳狄翁，她也在IG發文祝賀，開玩笑說「嘿！蜘蛛人，恭喜你和阿狼的新電影！」不少影迷一看秒懂，笑說「這是《死侍2》，不是《鐵達尼號》」、「沉迷於死侍的幽默感」、「好喜歡席琳的幽默感」、「一秒想起《死侍2》的畫面。」
原來這個搞笑橋段出現在席琳狄翁替《死侍2》唱主題曲的MV裡面，當時席琳狄翁剛唱完歌，萊恩雷諾斯飾演的「死侍」也一同出現在畫面裡，稱讚席琳狄翁唱得太好了，已經超越滿分，但希望她可以把水準調低一點，還笑說「這是《死侍2》，不是《鐵達尼號》，我們只要50分、55分，不能再高了」，席琳狄翁則反嗆，「我只能唱到110分，滾吧，蜘蛛人」，揶揄死侍和蜘蛛人造型雷同，都是穿紅色緊身衣的超級英雄，死侍當下無奈表示「早知道就找超級男孩。」
驚喜的是，這次《死侍與金鋼狼》的開場，真的用到超級男孩的經典歌曲〈Bye Bye Bye〉，死侍還在開頭片段隨著這首歌邊打鬥邊跳舞，而這首14年前的歌曲也在YouTube等平台上，把歌名後方加上《死侍與金鋼狼》官方影片，讓不少影迷看了不禁笑翻。