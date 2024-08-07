批白藍擺爛不開臨時會 何博文斥：拿50萬考生權益當祭旗！
考試院第13屆考試委員任期將在今年8月31日屆滿，民進黨立法院黨團擬期盼召開臨時會處理人事權案，不過，民眾黨團則不贊成。對此，民進黨副秘書長何博文今（7）日痛斥，白藍再怎麼擺爛，也不該拿50萬人次考生權益當祭旗。
記者陳佩君／台北報導
考試委員任期8月31日將屆滿，民進黨團今表示，已發函給立法院長韓國瑜召集朝野協商，不過，民眾黨團表示，民進黨團壓縮立法院人事審查時間，把立法院變成立法局，不贊成召開臨時會；國民黨團則說，臨時會是嚴肅正式的會議，等於是立法院正式會期的再延伸，過往召開臨時會一定都是有重大的法案要討論，執政黨應負起責任，說清楚為何有非召開不可的原因。
對此，何博文在臉書指出，考試院人事8月31日屆期，但白藍擺爛，8月不開臨時會，考試院勢必空轉，國考期程停擺，近期將有50萬人次國考考生可能無法如期應試。
何博文直言，迫在眉睫的國考項目，有明年1月至2月開始陸續舉辦的公務人員初等考試、醫師、牙醫師、中醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、營養師、護理師、社會工作師考試等諸多項目，關係為數甚多考生權益，以及各公民營機關運作。
何博文直言，這件事目前鮮少受到關注，但對社會影響卻一點也不亞於各種民生相關法案，「深深鞠躬，拜託白藍別擺爛」。