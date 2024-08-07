奧運桌球／裁判鬧烏龍！打到一半「忘記比分多少」　轉頭問王楚欽

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這場雙打比賽是中、韓南團對決的首戰，王楚欽與馬龍搭檔，對決張禹珍和趙大成，中國組合最終以3：0取勝，先拿一點。該場比賽打到一半，裁判忘記比分，他向王楚欽詢問，成為一個有些烏龍的畫面。
事實上這也不是王楚欽第一次被問到這樣的問題，在今年5月的WTT太原挑戰賽上，王楚欽在也被這樣問過，他當時有些不滿，還嗆裁判比分怎麼會問球員。不過這一次他倒是比較冷靜，很快就把答案告訴裁判。
王楚欽拿下兩勝 幫助中國晉級4強
最終王楚欽在雙打賽事中順利贏球，之後他又和張禹珍打了一場單打比賽，艱難的以3：1贏下，幫助中國男團橫掃對手。賽後他很感謝教練團在之前的失利後信任自己，依然將第3點交給他。
「今天的第3點和昨天可能也不太一樣，畢竟張禹珍是韓國隊目前的一號，當時看到他和趙大成配雙打，大概能想到他會打第3場了，所以自己也希望能在這麼一場比賽中去證明自己。」在今年的世界桌球團體錦標賽中，王楚欽曾經輸給張禹珍，這樣的安排也有一些讓他重新證明自己的意味在。
王楚欽稱讚張禹珍實力出色，也是世界上頂尖的選手，「其實每個人和他打都不會特別舒服，他打法風格很兇，比賽經驗也非常老到，針對這場自己做了一些心態上的準備。」
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