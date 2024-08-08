成功獲選賀錦麗副手！美媒評華茲面試技巧：大方說出自己弱點

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報導當中引述部分賀錦麗團隊當中，熟知面試過程人員的說法，他們稱華茲的背景與展現出來的親和就像是那些民主黨長年未能拉攏成功，導致跑票去投川普的長輩，包含教師、退伍軍人背景帶來的形象，有助於在美國中西部和鐵鏽帶密西根州、威斯康辛州、賓州西部、喬治亞州、北卡羅萊納州等地用更溫和的方式拉攏選民。
知情人士透露，其實賀錦麗在面試當天就傾向要選華茲當副手，背後有數個說服她的原因，其中就包含華茲相當坦誠地告訴賀錦麗團隊自己全國知名度不高、辯論能力沒有很好、自己所屬的州並非搖擺州，這些可能對於贏下大選沒有幫助的「弱點」。
但華茲也在面試期間明確表示自己追求的是團隊合作，對於有沒有想競選總統也很直接回應「沒這想法」，還稱自己的任務就是完成賀錦麗的交派的認識，最後還自嘲如果獲選副手，團隊必須幫他買個讀稿機並教他如何使用。
報導提到，有「選擇障礙」的賀錦麗在面試結束當天晚上和少部分信賴的幕僚談了一下，但一直到公布當天早上才正確確定人選，消息人士則說由於時間緊湊，華茲接獲消息後只與家人短暫慶祝了一下，買了甜甜圈感謝在他的選區服務的賀錦麗團隊成員後，就趕往練習使用讀稿機。
《CNN》分析認為，賀錦麗最後的決定與她自己擔任拜登副手期間經歷的挫折與對這份工作的認知有關，例如外界普遍看好的夏皮洛在和賀錦麗面試期間，曾很具體的討論會用副總統身份進行哪些任務，言下之意是和賀錦麗「談判」工作內容，但華茲則普遍展示「我能幫上什麼忙」的態度，賀錦麗曾傳出與拜登不合、遭冷凍等經歷成為了影響這個結果的重要因素。