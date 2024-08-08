奧運獎金「台灣32選手」確定領到！名單、金額整理　獎金最多是他

林郁婷殺進金牌戰了！中華隊8/8最新戰績整理　方莞靈破全國紀錄

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事進入最後階段，已經剩下4天的賽事，目前中華隊已經確定奪下6面獎牌。今（8）日凌晨女子49公斤级賽事登場，我國好手方莞靈出賽，以抓舉86公斤（破49公斤級全國紀錄）、挺舉107公斤，總和193公斤排名，又打破個人最佳紀錄，雙破紀錄雖然沒能奪牌，但表現相當精彩；而台灣女拳王林郁婷在57公斤級4強賽出賽，不負眾望，以5:0橫掃對手殺進金牌戰！將有望再替中華隊摘下一面金牌！《NOWnews》也特別整理出奧運從開賽至今中華隊選手的總戰績，帶您回顧選手們的精彩瞬間！

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜冠軍仍然是「美國」，總計奪下24金32銀32銅；第二名則是「中國」，總計23金22銀16銅；「澳洲」則列第三名，總計17金12銀10銅；地主對法國則排名第4，總計13銀16銀19銅。而中華隊因為這幾天賽事都沒有獎牌入帳，排名再略微下降，來到第39名，未來還有4天賽事，請大家持續為中華隊選手加油！以下是中華隊從7/27日至8/8凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、奪牌、尚未完賽）：

🟡拳擊
📍女子57公斤級林郁婷4強賽擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰
📍女子60公斤級吳詩儀4強賽不敵中國楊文璐，獲得銅牌
📍女子66公斤級陳念琴4強賽不敵中國楊柳，獲得銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強

▲拳擊女將林郁婷在巴黎奧運挺進4強，明天凌晨3時30分迎來女子57公斤級拳擊項目比賽，爭取進入冠亞軍的門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子團體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩不敵南韓全勳英止步16強
📍混合雙人射箭雷千瑩/戴宇軒不敵韓國林是見/金優鎮止步16強

🟡舉重
📍女子49公斤級方莞靈抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg排名第6名

▲方莞靈。（圖/達志影像/美聯社）
▲巴黎奧運49公斤級方莞靈抓舉86kg、挺舉107kg，總和193公斤，無緣獎牌，不過抓舉破全國紀錄以及總和破個人紀錄，表現相當精彩！（圖/達志影像/美聯社）
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成0:2不敵印尼L.Sen無緣4強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗中國組合梁偉鏗/王昶，二連霸奧運羽球男雙金牌
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲2024巴黎奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋／王齊麟小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲2024巴黎奧運羽球雙打「麟洋配」李洋、王齊麟奪下金牌，成功完成二連霸，也是史上第一對衛冕奧運金牌的組合。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強
📍男子團體桌球莊智淵、林昀儒、高承睿不敵日本男團止步8強
📍女子團體桌球鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟不敵中國女團止步8強

▲奧運桌球女團8強賽，中華隊由鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽出戰，可惜最後不敵中國超級女團，以0:3淘汰出局，無緣4強。（圖/達志影像/美聯社）
▲奧運桌球女團8強賽，中華隊由鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽出戰，可惜最後不敵中國超級女團，以0:3淘汰出局，無緣4強。（圖/達志影像/美聯社）
🟡高爾夫球
📍男子高爾夫球潘政琮第四日，低於標準桿1桿，總計-8桿，排第18名無緣獎牌
📍男子高爾夫球俞俊安第四日，高於標準桿3桿，總計+4桿，排第52名無緣獎牌

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
📍男子定向飛靶李孟遠資格賽124分晉級決賽，決賽以總分45分作收，獲得銅牌
📍女子25公尺手槍資格賽田家榛慢射290分、快射291分，總計581分排第16名淘汰
📍女子25公尺手槍資格賽吳佳穎慢射280分、快射292分，總計572分排第31名淘汰

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠奪得銅牌，被稱為是本屆中華隊目前最大黑馬。（圖／NOWnews社群中心製）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽
📍女子200公子個人混合式韓安齊2分13秒97排名分組第二，但因犯規遭判失格

🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤573分排第13名無緣決賽
📍女子10公尺空氣手槍資格賽余艾玟564分排第35名無緣決賽

🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人決賽唐嘉鴻以13.966分排名第三，奪下銅牌

▲2024巴黎奧運唐嘉鴻小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓項目，以13.966分奪下銅牌，為中華隊收下第6面奧運獎牌！（圖／NOWnews社群中心製）
🟡田徑
📍女子100公尺張博雅預賽11秒88排分組第9無緣晉級
📍男子跳遠資格賽林昱堂7公尺70排分組第12無緣晉級決賽
📍男子400公尺跨欄預賽彭明揚因傷DNF未完賽無緣復活賽
📍男子200公尺復活賽楊俊瀚20秒73排分組第3，無緣晉級

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽
📍男子激流越野賽吳少璿預賽以分組第3無緣晉級下一輪
📍女子激流越野賽張築涵預賽以小組第4無緣晉級下一輪
📍男子輕艇競速1000公尺單人滑艇賴冠傑3分58秒79、分組第4無緣決賽

▲台灣輕艇男神賴冠傑是我國第一位划進奧運輕艇靜水競速項目好手，他在巴黎奧運分組預賽排名第，今晚8強拚4強門票。（圖／中華奧會提供）
▲台灣輕艇男神賴冠傑在巴黎奧運1000公尺單人划艇出賽，以3分58秒79、分組第4無緣決賽。（圖／中華奧會提供）

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