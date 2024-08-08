奧運獎金發破1億元了！「台灣32選手」確定領到　名單、金額整理

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而提到台灣獎勵運動員的「國光獎金」，根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，只要在奧運獲得金牌，可得2000萬元；銀牌700萬元；銅牌500萬元，而獲得奧運獎牌的人，可以有兩種選擇來領取獎金，一次性領取相應獎金，或終生按月領取相應金牌12.5萬、銀牌3.8萬、銅牌2.4萬元獎金，這個行情在全球排名第三名，僅輸給香港以及新加坡。
除了金銀銅牌之外，第4名至第8名同樣有獎金，包括第四名300萬元、第五名至第六名150萬元、第七名至八名90萬元，如果止步8強者，獎金將會由第五名來計算；另外如果是參加體操、游泳、田徑等運動項目得到優異成績，將可得現行規定獎金1.5倍，所以像是唐嘉鴻在單槓獲得銅牌，本來500萬獎金就能變成750萬！
如果中華隊選手沒奪牌也沒關係，今年還有「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」，是由王楊嬌信望愛基金、財團法人大眾教育基金會共同創立，只要選手打破台灣紀錄，就能夠獲得100萬元，不過前提是比賽項目中並未獲得獎牌，因此像是羽球麟洋配、定向飛靶李孟遠、單槓唐嘉鴻雖然都打破台灣紀錄，就是屬於獲獎不頒發獎金的情況，也是一份最高殊榮。
以下是中華隊從7/27日至8/8最新確定已經獲得「奧運獎金」的選手、項目以及金額（粗體字表示賽事未完成、選手後面還其他比賽，金額可能還會有異動。而以下金額也是目前最新資訊，不含外界、贊助廠商、各縣市政府還未公布加碼的確定金額）：
🟡榮獲奧運金銀銅牌、第四名至第八名「領國光獎金」
📍羽球男子雙打李洋金牌：2000萬+金門縣政府加碼550萬
📍羽球男子雙打王齊麟金牌：2000萬+台北市政府加碼573萬
📍羽球男子單打周天成止步8強：150萬
📍女子拳擊60公斤級吳詩儀銅牌：500萬
📍女子拳擊66公斤級陳念琴銅牌：500萬
📍女子拳擊57公斤級林郁婷晉級金牌戰：保底700萬
📍男子柔道60公斤級楊勇緯排名第7：90萬
📍男子定向飛靶李孟遠銅牌：500萬
📍男子體操競技單槓唐嘉鴻銅牌：750萬
📍男子團體射箭湯智鈞止步8強：150萬
📍男子團體射箭林子翔止步8強：150萬
📍男子團體射箭戴宇軒止步8強：150萬
📍女子團體射箭雷千瑩止步8強：150萬
📍女子團體射箭李彩綺止步8強：150萬
📍女子團體射箭邱意晴止步8強：150萬
📍女子桌球單打、桌球團體鄭怡靜止步8強：300萬
📍女子桌球混雙、桌球團體陳思羽止步8強：300萬
📍男子桌球單打、桌球混雙、桌球男團林昀儒止步8強：450萬
📍女子桌球團體簡彤娟止步8強：150萬
📍男子桌球團體莊智淵止步8強：150萬
📍男子桌球團體高承睿止步8強：150萬
📍女子網球雙打謝淑薇止步8強：150萬
📍女子網球雙打曹家宜止步8強：150萬
🟡打破中華隊史紀錄「領創紀錄獎」
📍男子輕艇激流吳少璿首次為台灣取得奧運資格，拿下23名：100萬
📍男子71公斤級拳擊甘家葳首次為台灣取得奧運資格，打進16強：100萬
📍男子輕艇競速賴冠傑首次為台灣取得奧運資格：100萬
📍女子輕艇激流張筑涵以23名突破中華隊史最佳28名成績：100萬
📍男子200公尺蝶式王冠閎以11名突破中華隊史最佳13名成績：100萬
📍女子10公尺空氣手槍劉恆妤以13名突破中華隊史最佳14名成績：100萬
📍男子擊劍鈍劍陳弈通以進32強成績突破中華隊史最佳45名成績：100萬
📍男子不定向飛靶楊昆弼，以12名突破中華隊史最佳14名的成績：100萬
📍男子霹靂舞孫振首次為台灣取得奧運資格（8/10出賽）：保底100萬
📍男子定向標靶李孟遠首次為台灣取得奧運資格，奪下銅牌：獲獎不頒發獎金
📍羽球男子雙打李洋金牌，打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍羽球男子雙打王齊麟金牌，打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子體操競技單槓唐嘉鴻銅牌，中華隊史上第一面奧運單槓獎牌：獲獎不頒發獎金
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