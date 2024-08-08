鬼門開前1天失蹤！新北嬤失蹤警苦尋4天 派出黑狗才尋獲
正值農曆7月份，新北市高齡85歲的陳姓阿嬤，在3日不明原因失聯，家屬著急到處發文協尋，追查後才發現她竟搭客運南下新竹，新竹市警二分局獲報，連續4天動員警力反覆搜尋未果，警方在7日帶著黑色搜救犬Clay出動搜索，上午10時許在距離阿嬤下車處1公里外的水溝中發現其蹤影，但她全身赤裸泡在水中，還不斷喃喃自語。
記者孫唯容/綜合報導
新竹市警察局第二分局表示，陳姓阿嬤罹患失智症，親友3日找不到人立即新北市警方求助，經調閱監視器畫面發現，她獨自搭乘客運到新竹市，後續新北警方將資訊轉爆給竹市，當天晚上就出動30名警力地毯式搜索，但均未發現阿嬤蹤影。
警方指出，4日與消防局再增派人力進行分區搜尋行動，出動搜救犬、無人機及繩索救援進行搜索，特別關注駁坎、排水溝沿岸等難以步行或廣大的地區進行地毯式搜索，直到7日上午搜救犬Clay突然有嗅聞反應並向下突破，消防員循線在樹林旁水圳尋獲陳嬤，阿嬤雖然意識清楚，但是卻語無倫次，無法交代這4天來的行蹤。
新竹市消防局說明，這次搜索範圍達6.3公頃，搶救人員將其分割為6個區域，6日動員15位消防人員及搜救犬Clay、Henin，7日再次動員10位消防人員及搜救犬Clay進行搜索，並反覆搜索6個分區，終於在7日上午10時20分許順利尋獲婦人。