奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
4X400接力美國隊翻車摘銀！荷蘭甜心第4追到變第1
然而因為預賽的優秀表現，讓外界看好美國田徑隊能奪下該項目金牌，而在決賽前李特也自信表示：「我們討論過要贏得獎牌就得創造紀錄，但我們在預賽就打破了世界紀錄。」諾伍德也表示：「我們知道要拿金牌需要創造紀錄，我們的工作就是來到奧運並且完成它。」都可以看出美國隊勝券在握的心情。
沒想到在決賽開跑，美國隊一開始到第四半後半段都是保持不錯的領先位置，直到最後一個彎道快結束時，荷蘭隊最後一棒是天才跑手甜心「波爾（Femke Bol）」開始發力，先是在彎道追過比利時選手後，又在直線一開始追上英國，最後衝刺階段，波爾在終點前超車美國的Kaylyn Brown，上演第4變第1的絕殺戲碼，成績3分07秒43奪金，而該成績離美國隊剛創下的世界紀錄也只差0.02秒。
荷蘭天才少女波爾的進步幅度超大！超長腿衝刺絕殺美國隊
來自荷蘭的波爾，今年才24歲，在上屆東京奧運時，她參加女子400米跨欄比賽獲得銅牌，在經歷了這幾年的訓練之後，波爾的成績越趨強大，她在今年英國格拉斯哥世界田徑室內錦標賽中以49.17秒獲得金牌，並且創下世界紀錄，沒想到這回巴黎奧運竟然在4X400接力賽上，更是飆出47秒93的超強成績，同時也是該項目女生唯一跑進48秒內的選手，也為荷蘭奪下一面金牌。
值得一提的是，2023年在布達佩斯世界田徑錦標賽4X400接力賽時，波爾不慎在終點前跌倒錯失競爭金牌行列，如今在奧運殿堂成功雪恥，以穩健的步伐絕殺美國奪金，雪恥成功。波爾也在賽後受訪表示：「我只想著繼續前進，還有對去年布達佩斯的怒氣，以及我知道我的隊友在為我加油，這個運動場的氣氛真是不可思議。」接下來波爾也會參加400公尺跨欄決賽、女子4X400公尺接力，喜歡波爾的田徑迷別錯過囉！
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。