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奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

▲奧運田徑日前舉行4X400公尺混合接力賽，金牌得主荷蘭最後一棒波爾（Femke Bol）終點前超車美國。（圖/達志影像/美聯社）
▲奧運田徑日前舉行4X400公尺混合接力賽，金牌得主荷蘭最後一棒波爾（Femke Bol）終點前超車美國。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運田徑項目近日如火如荼進行當中，其中跑步項目當中，包括美國、牙買加的選手屢屢都備受關注，然而日前4X400公尺接力，率先登場的是男女混合組，在預賽時美國直接刷新世界紀錄，跑出3分7秒41，沒想到在決賽時卻翻車錯失金牌，更讓人不敢相信的是，金牌得主荷蘭，是靠最後一棒從第4名一路殺到第1名，連隊友都露出不敢置信的表情、欣喜若狂，在社群引起廣大討論。

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日前奧運田徑場先舉行4X400混合接力預賽，美國這回派出田徑好手諾伍德（Vernon Norwood）、李特（Shamier Little）、戴德蒙（Bryce Deadmon）和布朗（Kaylyn Brown）應戰，結果在預賽時他們就全力衝刺，跑出3分7秒41的超猛成績，還一舉打破美國隊2023年在布達佩斯世界田徑錦標賽，所締造的3分8秒80世界紀錄。

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▲美國田徑隊在巴黎奧運4X400接力預賽時，就以3分07秒41打破世界紀錄。（圖/X@TEAM USA ）
4X400接力美國隊翻車摘銀！荷蘭甜心第4追到變第1

然而因為預賽的優秀表現，讓外界看好美國田徑隊能奪下該項目金牌，而在決賽前李特也自信表示：「我們討論過要贏得獎牌就得創造紀錄，但我們在預賽就打破了世界紀錄。」諾伍德也表示：「我們知道要拿金牌需要創造紀錄，我們的工作就是來到奧運並且完成它。」都可以看出美國隊勝券在握的心情。

沒想到在決賽開跑，美國隊一開始到第四半後半段都是保持不錯的領先位置，直到最後一個彎道快結束時，荷蘭隊最後一棒是天才跑手甜心「波爾（Femke Bol）」開始發力，先是在彎道追過比利時選手後，又在直線一開始追上英國，最後衝刺階段，波爾在終點前超車美國的Kaylyn Brown，上演第4變第1的絕殺戲碼，成績3分07秒43奪金，而該成績離美國隊剛創下的世界紀錄也只差0.02秒。

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▲荷蘭隊最後一棒是天才跑手甜心「波爾（Femke Bol）」，最終從第4名殺到第1名，幫助團隊奪下4X400混合接力金牌。（圖/IG@Femke Bol）
荷蘭天才少女波爾的進步幅度超大！超長腿衝刺絕殺美國隊

來自荷蘭的波爾，今年才24歲，在上屆東京奧運時，她參加女子400米跨欄比賽獲得銅牌，在經歷了這幾年的訓練之後，波爾的成績越趨強大，她在今年英國格拉斯哥世界田徑室內錦標賽中以49.17秒獲得金牌，並且創下世界紀錄，沒想到這回巴黎奧運竟然在4X400接力賽上，更是飆出47秒93的超強成績，同時也是該項目女生唯一跑進48秒內的選手，也為荷蘭奪下一面金牌。

值得一提的是，2023年在布達佩斯世界田徑錦標賽4X400接力賽時，波爾不慎在終點前跌倒錯失競爭金牌行列，如今在奧運殿堂成功雪恥，以穩健的步伐絕殺美國奪金，雪恥成功。波爾也在賽後受訪表示：「我只想著繼續前進，還有對去年布達佩斯的怒氣，以及我知道我的隊友在為我加油，這個運動場的氣氛真是不可思議。」接下來波爾也會參加400公尺跨欄決賽、女子4X400公尺接力，喜歡波爾的田徑迷別錯過囉！

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▲波爾今年在英國格拉斯哥世界田徑室內錦標賽中以49.17秒獲得金牌，並且創下世界紀錄。（圖/IG@Femke Bol）

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