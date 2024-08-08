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林郁婷不一樣的父親節！創台灣奧運拳擊紀錄　母親發聲：心疼女兒

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

台灣拳擊好手林郁婷今（8日）在女子拳擊57公斤級，順利以5：0全勝之姿，擊敗土耳其選手耶爾德茲（Esra Yıldız Kahraman）晉級冠軍賽，更寫下台灣奧運拳擊史上最佳成績，不過林郁婷參賽期間，飽受性別質疑，對此，林媽碼受訪時說，「自己都睡不好，對女兒感到心疼、不捨，盼她能挺過風波，替自己拿下金滿貫。」巴黎奧運拳擊賽4強賽，在台灣時間今天凌晨3時30分展開，新北市政府舉辦直播派對，林郁婷媽媽也受邀一同前往觀賽，她接受媒體採訪時談到女兒落淚，林母說：「真的很感動，林郁婷一路走來非常辛苦，但也感謝有那麼多粉絲支持她。」而因為從小女母親被「家暴」，這對林郁婷來說，也是難忘的父親節。

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林郁婷因為避免母親被打　開始練拳

林郁婷家裡有一個哥哥、兩個弟妹，她接受《公視》訪問時提到，小時候與哥哥一起收看《第一神拳》激發對拳擊的興趣，加上希望可以保護母親免於家庭暴力，因此開始學習拳擊。

林郁婷一路走來從鶯歌國中開始練拳，雖然比一般人辛苦，拳擊還要有大量體能消耗，又要唸書，讓她吃盡苦頭，不過林郁婷可以吃完男生選手訓練的量，練習也很辛苦，但她沒有放棄練拳，並一路打到國手，並就讀文化大學，身高175公分的林郁婷，在57公斤量級算是「大魔王」般存在，所以不難理解各國都很怕跟她對戰。

參賽期間，林郁婷飽受性別質疑，輿論至今仍甚囂塵上；日前還被《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）在社群X公開質疑，甚至影射可能是「性發展障礙」（DSD），也就是「雙性人」。

面對性別議題屢受抨擊，林郁婷母親認為，女兒經歷過多少次大大小小比賽，也獲奧委會力挺，讓她能撐過去，不過林母坦言，「自己都睡不好，很心疼、不捨女兒的遭遇，期盼林郁婷這次能替台灣奪金，替自己拿下金滿貫。」

這是林郁婷生涯第2次參加奧運，今天在女子拳擊57公斤級，順利以5：0全勝之姿，擊敗土耳其選手Esra Yıldız Kahraman晉級冠軍賽，寫下台灣奧運拳擊史上最佳成績，順利以全勝之姿挺進金牌戰，下一戰將要面對波蘭選手Julia Szeremeta。

值得一提的是，林郁婷在父親節這一天幫自己還有台灣打進奧運金牌戰，不但創下新紀錄，也有機會打破性別爭議藩籬，創造自己的人生新篇章。

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，林郁婷打爆土耳其好手Esra Yildiz，以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖/達志影像/美聯社）
▲巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，林郁婷打爆土耳其好手Esra Yildiz，以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷在4強打爆土耳其好手！以5:0橫掃晉級金牌戰，國光獎金確定有700萬，有望領到金牌2000萬元。（圖/達志影像/美聯社）
▲「台灣女兒」拳擊好手林郁婷在4強打爆土耳其好手！以5:0橫掃晉級金牌戰，國光獎金確定有700萬，有望領到金牌2000萬元。（圖/達志影像/美聯社）

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