林郁婷不一樣的父親節！創台灣奧運拳擊紀錄　母親發聲：心疼女兒

我是廣告 請繼續往下閱讀
林郁婷家裡有一個哥哥、兩個弟妹，她接受《公視》訪問時提到，小時候與哥哥一起收看《第一神拳》激發對拳擊的興趣，加上希望可以保護母親免於家庭暴力，因此開始學習拳擊。
林郁婷一路走來從鶯歌國中開始練拳，雖然比一般人辛苦，拳擊還要有大量體能消耗，又要唸書，讓她吃盡苦頭，不過林郁婷可以吃完男生選手訓練的量，練習也很辛苦，但她沒有放棄練拳，並一路打到國手，並就讀文化大學，身高175公分的林郁婷，在57公斤量級算是「大魔王」般存在，所以不難理解各國都很怕跟她對戰。
參賽期間，林郁婷飽受性別質疑，輿論至今仍甚囂塵上；日前還被《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）在社群X公開質疑，甚至影射可能是「性發展障礙」（DSD），也就是「雙性人」。
面對性別議題屢受抨擊，林郁婷母親認為，女兒經歷過多少次大大小小比賽，也獲奧委會力挺，讓她能撐過去，不過林母坦言，「自己都睡不好，很心疼、不捨女兒的遭遇，期盼林郁婷這次能替台灣奪金，替自己拿下金滿貫。」
這是林郁婷生涯第2次參加奧運，今天在女子拳擊57公斤級，順利以5：0全勝之姿，擊敗土耳其選手Esra Yıldız Kahraman晉級冠軍賽，寫下台灣奧運拳擊史上最佳成績，順利以全勝之姿挺進金牌戰，下一戰將要面對波蘭選手Julia Szeremeta。
值得一提的是，林郁婷在父親節這一天幫自己還有台灣打進奧運金牌戰，不但創下新紀錄，也有機會打破性別爭議藩籬，創造自己的人生新篇章。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。