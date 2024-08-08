王齊麟發火了！陳詩媛遭譙「只沾光不幫揹東西」霸氣護女友拿來疼
樂天女孩陳詩媛（十元）昨（7）日到桃機迎接男友王齊麟回國，他一見面就先擁抱加上捧臉殺，一路緊牽不放手，他晚上也衝到桃園球場探班，但被網友酸十元接機「只會沾光」還不幫忙揹東西，王齊麟在Threads（脆）海巡一向都高EQ回應，這次硬起來護愛：「女朋友是拿來疼的！！！要也是我揹她！」
記者林奕如／綜合報導
陳詩媛、王齊麟小倆口黏TT分不開，讓她被狠酸高調，他在Threads留言護愛，除了第一時間發文「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到妳真的好幸福」，表達要她來機場接機是自己的意思，更是在她被酸啦啦隊氣質就是這樣，他也直接留言：「請不要這樣，我女朋友很棒，謝謝你」。
王齊麟昨晚到女友工作的桃園球場探班，以行動力挺女友，小倆口和樂天啦啦隊女孩們合照。隊友心韻貼臉陳詩媛，王齊麟馬上擺出生氣的表情，表示吃醋了，還有筠熹力挺情侶發文：「人家就甜甜的，沒必要被酸民搞酸吧，乖乖戴上墨鏡吧各位。」3人搞怪拍動態視頻，相處超可愛。
王齊麟一回台就霸氣護愛，Threads上回覆大展男友力，像是「大家給點空間，不要欺負我女朋友」、「沒錯，都是我不好，來罵我，不要罵10元」、「能一出機場就見到朝思暮想的人很幸福」、「會長長久久的」、「超勾追我的愛」，簡直成為新一代男友典範。